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Спасатели предупредили о сходе лавин на юге Сахалина - РИА Новости, 14.02.2024
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07:33 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/sakhalin-1927228041.html
Спасатели предупредили о сходе лавин на юге Сахалина
Спасатели предупредили о сходе лавин на юге Сахалина - РИА Новости, 14.02.2024
Спасатели предупредили о сходе лавин на юге Сахалина
Лавинная опасность прогнозируется на четверг в трех муниципалитетах юга Сахалина, информирует региональный главк МЧС России. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T07:33
2024-02-14T07:33
происшествия
сахалин
россия
холмская
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 фев – РИА Новости. Лавинная опасность прогнозируется на четверг в трех муниципалитетах юга Сахалина, информирует региональный главк МЧС России. "Пятнадцатого февраля лавиноопасно на территории Долинского, Холмского и Невельского районов", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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сахалин
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происшествия, сахалин, россия, холмская, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сахалин, Россия, Холмская, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели предупредили о сходе лавин на юге Сахалина

МЧС предупредило о лавинной опасности на юге Сахалина

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкЛюди на одной из улиц Южно-Сахалинска во время снегопада
Люди на одной из улиц Южно-Сахалинска во время снегопада - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Люди на одной из улиц Южно-Сахалинска во время снегопада. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 фев – РИА Новости. Лавинная опасность прогнозируется на четверг в трех муниципалитетах юга Сахалина, информирует региональный главк МЧС России.
«
"Пятнадцатого февраля лавиноопасно на территории Долинского, Холмского и Невельского районов", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Место пожара на барже на Сахалине. 10 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
На Сахалине загорелась неэксплуатируемая баржа
10 февраля, 07:08
 
ПроисшествияСахалинРоссияХолмскаяМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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