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Спасатели предупредили о сходе лавин на юге Сахалина
Спасатели предупредили о сходе лавин на юге Сахалина - РИА Новости, 14.02.2024
Спасатели предупредили о сходе лавин на юге Сахалина
Лавинная опасность прогнозируется на четверг в трех муниципалитетах юга Сахалина, информирует региональный главк МЧС России. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T07:33
2024-02-14T07:33
2024-02-14T07:33
происшествия
сахалин
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холмская
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 фев – РИА Новости. Лавинная опасность прогнозируется на четверг в трех муниципалитетах юга Сахалина, информирует региональный главк МЧС России. "Пятнадцатого февраля лавиноопасно на территории Долинского, Холмского и Невельского районов", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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происшествия, сахалин, россия, холмская, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сахалин, Россия, Холмская, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели предупредили о сходе лавин на юге Сахалина
МЧС предупредило о лавинной опасности на юге Сахалина