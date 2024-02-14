https://ria.ru/20240214/rossiya-1927457770.html
Путин заявил о готовности России работать с любым лидером США
Путин заявил о готовности России работать с любым лидером США - РИА Новости, 15.02.2024
Путин заявил о готовности России работать с любым лидером США
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет работать с любым лидером США, которому окажет доверие народ Америки. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-14T23:45
2024-02-14T23:45
2024-02-15T00:10
россия
сша
владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет работать с любым лидером США, которому окажет доверие народ Америки."Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ", - сказал он журналисту Павлу Зарубину, видео размещено в Telegram-канале Кремля.Выборы президента США пройдут в ноябре этого года.
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россия, сша, владимир путин, павел зарубин
Россия, США, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин заявил о готовности России работать с любым лидером США
Путин: Россия будет работать с любым лидером США