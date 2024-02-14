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Путин заявил о готовности России работать с любым лидером США - РИА Новости, 15.02.2024
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23:45 14.02.2024 (обновлено: 00:10 15.02.2024)
https://ria.ru/20240214/rossiya-1927457770.html
Путин заявил о готовности России работать с любым лидером США
Путин заявил о готовности России работать с любым лидером США - РИА Новости, 15.02.2024
Путин заявил о готовности России работать с любым лидером США
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет работать с любым лидером США, которому окажет доверие народ Америки. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-14T23:45
2024-02-15T00:10
россия
сша
владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет работать с любым лидером США, которому окажет доверие народ Америки."Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ", - сказал он журналисту Павлу Зарубину, видео размещено в Telegram-канале Кремля.Выборы президента США пройдут в ноябре этого года.
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россия, сша, владимир путин, павел зарубин
Россия, США, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин заявил о готовности России работать с любым лидером США

Путин: Россия будет работать с любым лидером США

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© POOL
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Президент РФ В. Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет работать с любым лидером США, которому окажет доверие народ Америки.
"Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ", - сказал он журналисту Павлу Зарубину, видео размещено в Telegram-канале Кремля.
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Предвыборная кампания в США приобретает острые формы, заявил Путин
Вчера, 23:50
Выборы президента США пройдут в ноябре этого года.
 
РоссияСШАВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
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