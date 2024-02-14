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Россельхознадзор может разрешить импорт ветпрепаратов из Индии - РИА Новости, 14.02.2024
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17:15 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/rosselkhoznadzor-1927387266.html
Россельхознадзор может разрешить импорт ветпрепаратов из Индии
Россельхознадзор может разрешить импорт ветпрепаратов из Индии - РИА Новости, 14.02.2024
Россельхознадзор может разрешить импорт ветпрепаратов из Индии
Индийские производители ветеринарных препаратов активизировали работу по регистрации своих препаратов в России, сейчас РФ проводит инспекцию одного из... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:15
2024-02-14T17:15
россия
индия
азия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Индийские производители ветеринарных препаратов активизировали работу по регистрации своих препаратов в России, сейчас РФ проводит инспекцию одного из крупнейших экспортеров, сообщается в материалах Россельхознадзора. "Индия является одним из крупнейших в мире производителей ветеринарных препаратов. Индийские фармкомпании не только снабжают лекарственными средствами для животных страны Азии и Африки, но и находят признание на рынках стран Европейского союза и СНГ. Теперь индийские производители активизировали работу по регистрации своих препаратов в России", - говорится в сообщении ведомства. Служба ведет работу по импорту индийских ветпрепаратов: так, в настоящее время делегация подведомственного Россельхознадзору ФГБУ "Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов" проводит инспекцию одного из крупнейших индийских экспортеров препаратов для ветеринарного применения в Индии. "В случае успешного прохождения инспекции компания (находится в штате Махараштра - ред.) получит возможность поставлять на российский рынок широкий ассортимент антибиотиков, витаминных премиксов, противопаразитарных и антигистаминных средств в различных лекарственных формах для лечения и профилактики заболеваний животных", - сообщает ведомство. Россельхознадзор обращает внимание, что индийские производители демонстрируют высокую заинтересованность в российском рынке препаратов для ветеринарного применения и готовы подтверждать соответствие своей продукции российском требованиям надлежащей производственной практики (GMP). Продукция компаний, не получивших российский сертификат GMP, не может поставляться в Россию.
https://ria.ru/20240206/indiya-1925647210.html
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россия, индия, азия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Россия, Индия, Азия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Россельхознадзор может разрешить импорт ветпрепаратов из Индии

Россельхознадзор: индийские ветпрепараты могут появиться в России

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСотрудник Россельхознадзора
Сотрудник Россельхознадзора - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Сотрудник Россельхознадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Индийские производители ветеринарных препаратов активизировали работу по регистрации своих препаратов в России, сейчас РФ проводит инспекцию одного из крупнейших экспортеров, сообщается в материалах Россельхознадзора.
"Индия является одним из крупнейших в мире производителей ветеринарных препаратов. Индийские фармкомпании не только снабжают лекарственными средствами для животных страны Азии и Африки, но и находят признание на рынках стран Европейского союза и СНГ. Теперь индийские производители активизировали работу по регистрации своих препаратов в России", - говорится в сообщении ведомства.
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Служба ведет работу по импорту индийских ветпрепаратов: так, в настоящее время делегация подведомственного Россельхознадзору ФГБУ "Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов" проводит инспекцию одного из крупнейших индийских экспортеров препаратов для ветеринарного применения в Индии.
"В случае успешного прохождения инспекции компания (находится в штате Махараштра - ред.) получит возможность поставлять на российский рынок широкий ассортимент антибиотиков, витаминных премиксов, противопаразитарных и антигистаминных средств в различных лекарственных формах для лечения и профилактики заболеваний животных", - сообщает ведомство.
Россельхознадзор обращает внимание, что индийские производители демонстрируют высокую заинтересованность в российском рынке препаратов для ветеринарного применения и готовы подтверждать соответствие своей продукции российском требованиям надлежащей производственной практики (GMP). Продукция компаний, не получивших российский сертификат GMP, не может поставляться в Россию.
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РоссияИндияАзияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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