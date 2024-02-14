https://ria.ru/20240214/roditel-1927250575.html
В России запретили увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет
В России запретили увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет - РИА Новости, 14.02.2024
В России запретили увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T10:14
2024-02-14T10:14
2024-02-14T10:29
общество
россия
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
социальный навигатор
год семьи
детские вопросы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732954210_0:406:2919:2048_1920x0_80_0_0_1677e4152c70628a62ab796161e5de46.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. По ранее действовавшему законодательству работодатель не мог уволить одиноких родителей с детьми до 14 лет. Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, "с просьбой внести соответствующие изменения в законодательство к депутатам неоднократно обращались избиратели". Он добавил, что такая норма распространялась на родителей детей в возрасте до 14 лет, хотя дети до 16 лет нуждаются в помощи. По словам спикера ГД, увольнение матери, которая одна растит ребенка, может оставить семью без средств к существованию.
https://ria.ru/20240214/putin-1927248522.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732954210_671:800:2335:2048_1920x0_80_0_0_df61ec12d8e1f0424593f377ca382915.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы
Общество, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Социальный навигатор, Год семьи, Детские вопросы
В России запретили увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет
Путин подписал закон о запрете увольнять одинокого родителя с ребенком о 16 лет