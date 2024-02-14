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В России запретили увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет - РИА Новости, 14.02.2024
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10:14 14.02.2024 (обновлено: 10:29 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/roditel-1927250575.html
В России запретили увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет
В России запретили увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет - РИА Новости, 14.02.2024
В России запретили увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T10:14
2024-02-14T10:29
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. По ранее действовавшему законодательству работодатель не мог уволить одиноких родителей с детьми до 14 лет. Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, "с просьбой внести соответствующие изменения в законодательство к депутатам неоднократно обращались избиратели". Он добавил, что такая норма распространялась на родителей детей в возрасте до 14 лет, хотя дети до 16 лет нуждаются в помощи. По словам спикера ГД, увольнение матери, которая одна растит ребенка, может оставить семью без средств к существованию.
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общество, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы
Общество, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Социальный навигатор, Год семьи, Детские вопросы
В России запретили увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет

Путин подписал закон о запрете увольнять одинокого родителя с ребенком о 16 лет

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
По ранее действовавшему законодательству работодатель не мог уволить одиноких родителей с детьми до 14 лет.
Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, "с просьбой внести соответствующие изменения в законодательство к депутатам неоднократно обращались избиратели". Он добавил, что такая норма распространялась на родителей детей в возрасте до 14 лет, хотя дети до 16 лет нуждаются в помощи. По словам спикера ГД, увольнение матери, которая одна растит ребенка, может оставить семью без средств к существованию.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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