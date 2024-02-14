https://ria.ru/20240214/roditel-1927250575.html

В России запретили увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет

В России запретили увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет - РИА Новости, 14.02.2024

В России запретили увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T10:14

2024-02-14T10:14

2024-02-14T10:29

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. По ранее действовавшему законодательству работодатель не мог уволить одиноких родителей с детьми до 14 лет. Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, "с просьбой внести соответствующие изменения в законодательство к депутатам неоднократно обращались избиратели". Он добавил, что такая норма распространялась на родителей детей в возрасте до 14 лет, хотя дети до 16 лет нуждаются в помощи. По словам спикера ГД, увольнение матери, которая одна растит ребенка, может оставить семью без средств к существованию.

https://ria.ru/20240214/putin-1927248522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы