https://ria.ru/20240214/rets-1927280877.html

Аналитики РЭЦ расскажут о трендах мировой торговли и товарной структуре

Аналитики РЭЦ расскажут о трендах мировой торговли и товарной структуре - РИА Новости, 14.02.2024

Аналитики РЭЦ расскажут о трендах мировой торговли и товарной структуре

Аналитический центр Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) расскажет 21 февраля о происходящей в настоящий момент масштабной перестройке товарной структуры... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T11:16

2024-02-14T11:16

2024-02-14T11:16

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

экспорт

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Аналитический центр Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) расскажет 21 февраля о происходящей в настоящий момент масштабной перестройке товарной структуры мировой торговли и как поступать российскому бизнесу в связи с этим, сообщает центр в своем телеграм-канале "Новости российского экспорта"."По итогам 2023 года UNCTAD ожидает сокращения мировой торговли более чем на 5%. Во многом это обусловлено снижением объемов торговли между Китаем и США. При этом, как показывают расчеты специалистов Аналитического центра РЭЦ, выполненные на данных ITC, сокращению торговли предшествовала кардинальная перестройка товарной структуры и накопление дисбалансов. О том, как российскому бизнесу учитывать эти и другие изменения мировой торговли, специалисты Аналитического центра РЭЦ рассказывают на своих консультациях. Ближайшая из них пройдет 21 февраля. Регистрация открыта на сайте РЭЦ", - говорится в сообщении.Так, за прошедшие пять лет доля машиностроительной продукции в мировой торговле снизилась более чем на 4 процентных пункта - до 35,6%, при том, что на протяжении предшествующих лет она стабильно занимала около 40%. Сокращаются доли поставок автотехники, летательных аппаратов, плавсредств. Рост - в электротехнических устройствах.Существенные изменения наблюдаются и в торговле продукцией других отраслей. Общий тренд - поляризация продуктового ассортимента. Более востребованными становятся либо базовые, либо люксовые товары. Это проявляется в торговле сельскохозяйственной, машиностроительной и фармацевтической продукцией.Эти изменения сопровождаются накоплением дисбалансов. Разница между экспортом и импортом товаров ряда крупнейших экономик - США, Филиппины, Великобритания - превышает 50% и не компенсируется торговлей услугами. Сальдо торгового баланса стран ЕС в 2022 году стало отрицательным, достигнув значения минус $335 млрд, хотя ранее объем экспорта объединения превышал импорт более чем на $200 млрд. Производство в металлургии и химической промышленности в ЕС в 2023 году показывает значительное падение на пятилетнем отрезке, что открывает определенные возможности для российских экспортеров."В совокупности эти изменения позволяют говорить о переходе к принципиально иному этапу функционирования мировой торговли, где крупные экономики мира будут стремиться к максимальной технологической автономии", - подытожил директор по экспортной политике и анализу РЭЦ Михаил Снег.

https://ria.ru/20240209/rets-1926483978.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), экспорт