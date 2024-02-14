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Путин прокомментировал расходы Европы и США по обороне - РИА Новости, 14.02.2024
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23:42 14.02.2024 (обновлено: 23:58 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/raskhody-1927457380.html
Путин прокомментировал расходы Европы и США по обороне
Путин прокомментировал расходы Европы и США по обороне - РИА Новости, 14.02.2024
Путин прокомментировал расходы Европы и США по обороне
США и Европа должны сами разбираться с расходами на оборону или платой за "атомный зонтик" НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T23:42
2024-02-14T23:58
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нато
сша
владимир путин
россия
дональд трамп
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. США и Европа должны сами разбираться с расходами на оборону или платой за "атомный зонтик" НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин.Говоря об отношениях Дональда Трампа с европейскими лидерами, Путин отметил, что у экс-президента США был собственный взгляд на их развитие."Он хотел заставить европейцев поднять расходы на оборону, или, как он говорил, пусть тогда платят нам за то, что мы их защищаем, что мы раскрыли над их головами атомный зонтик и так далее. Ну я не знаю, пускай они сами разбираются, это их проблемы", - сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.
https://ria.ru/20240214/putin-1927458581.html
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европа, нато, сша, владимир путин, россия, дональд трамп, павел зарубин
Европа, НАТО, США, Владимир Путин, Россия, Дональд Трамп, Павел Зарубин
Путин прокомментировал расходы Европы и США по обороне

Путин: США и Европа должны сами разбираться с расходами по обороне

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. США и Европа должны сами разбираться с расходами на оборону или платой за "атомный зонтик" НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин.
Говоря об отношениях Дональда Трампа с европейскими лидерами, Путин отметил, что у экс-президента США был собственный взгляд на их развитие.
«
"Он хотел заставить европейцев поднять расходы на оборону, или, как он говорил, пусть тогда платят нам за то, что мы их защищаем, что мы раскрыли над их головами атомный зонтик и так далее. Ну я не знаю, пускай они сами разбираются, это их проблемы", - сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.
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ЕвропаНАТОСШАВладимир ПутинРоссияДональд ТрампПавел Зарубин
 
 
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