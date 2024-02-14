https://ria.ru/20240214/raskhody-1927457380.html

Путин прокомментировал расходы Европы и США по обороне

Путин прокомментировал расходы Европы и США по обороне - РИА Новости, 14.02.2024

Путин прокомментировал расходы Европы и США по обороне

США и Европа должны сами разбираться с расходами на оборону или платой за "атомный зонтик" НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T23:42

2024-02-14T23:42

2024-02-14T23:58

европа

нато

сша

владимир путин

россия

дональд трамп

павел зарубин

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. США и Европа должны сами разбираться с расходами на оборону или платой за "атомный зонтик" НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин.Говоря об отношениях Дональда Трампа с европейскими лидерами, Путин отметил, что у экс-президента США был собственный взгляд на их развитие."Он хотел заставить европейцев поднять расходы на оборону, или, как он говорил, пусть тогда платят нам за то, что мы их защищаем, что мы раскрыли над их головами атомный зонтик и так далее. Ну я не знаю, пускай они сами разбираются, это их проблемы", - сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

https://ria.ru/20240214/putin-1927458581.html

европа

сша

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европа, нато, сша, владимир путин, россия, дональд трамп, павел зарубин