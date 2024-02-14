https://ria.ru/20240214/rak-1927401567.html
Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака, заявил Путин
Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака, заявил Путин - РИА Новости, 14.02.2024
Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака, заявил Путин
Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака, можно рассчитывать на скорое их использование как методов индивидуальной терапии, заявил президент России... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:55
2024-02-14T17:55
2024-02-14T18:07
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака, можно рассчитывать на скорое их использование как методов индивидуальной терапии, заявил президент России Владимир Путин."Добавлю также, что мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин - вакцин против рака - и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. И рассчитываю, что уже скоро они будут эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.
https://ria.ru/20231203/vaktsina-1913506510.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака, заявил Путин
Путин выразил надежду на скорое начало использования вакцин от рака
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака, можно рассчитывать на скорое их использование как методов индивидуальной терапии, заявил президент России Владимир Путин.
"Добавлю также, что мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин - вакцин против рака - и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. И рассчитываю, что уже скоро они будут эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.
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