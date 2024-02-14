https://ria.ru/20240214/rak-1927401567.html

Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака, заявил Путин

Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака, заявил Путин - РИА Новости, 14.02.2024

Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака, заявил Путин

Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака, можно рассчитывать на скорое их использование как методов индивидуальной терапии, заявил президент России... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T17:55

2024-02-14T17:55

2024-02-14T18:07

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака, можно рассчитывать на скорое их использование как методов индивидуальной терапии, заявил президент России Владимир Путин."Добавлю также, что мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин - вакцин против рака - и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. И рассчитываю, что уже скоро они будут эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.

https://ria.ru/20231203/vaktsina-1913506510.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин