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Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака, заявил Путин - РИА Новости, 14.02.2024
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17:55 14.02.2024 (обновлено: 18:07 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/rak-1927401567.html
Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака, заявил Путин
Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака, заявил Путин - РИА Новости, 14.02.2024
Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака, заявил Путин
Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака, можно рассчитывать на скорое их использование как методов индивидуальной терапии, заявил президент России... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:55
2024-02-14T18:07
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака, можно рассчитывать на скорое их использование как методов индивидуальной терапии, заявил президент России Владимир Путин."Добавлю также, что мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин - вакцин против рака - и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. И рассчитываю, что уже скоро они будут эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака, заявил Путин

Путин выразил надежду на скорое начало использования вакцин от рака

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкЛаборант проводит биохимическое исследование онкомаркеров
Лаборант проводит биохимическое исследование онкомаркеров - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Лаборант проводит биохимическое исследование онкомаркеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака, можно рассчитывать на скорое их использование как методов индивидуальной терапии, заявил президент России Владимир Путин.
"Добавлю также, что мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин - вакцин против рака - и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. И рассчитываю, что уже скоро они будут эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
В Белоруссии готовы представить вакцину от рака легких
3 декабря 2023, 21:34
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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