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Система ПВО сбила украинский вертолет в Запорожской области - РИА Новости, 14.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:15 14.02.2024 (обновлено: 16:21 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/pvo-1927369724.html
Система ПВО сбила украинский вертолет в Запорожской области
Система ПВО сбила украинский вертолет в Запорожской области - РИА Новости, 14.02.2024
Система ПВО сбила украинский вертолет в Запорожской области
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский ударный вертолёт Ми-24, 98 беспилотников и семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в среду в... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T16:15
2024-02-14T16:21
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
безопасность
ми-24
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский ударный вертолёт Ми-24, 98 беспилотников и семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Работино Запорожской области сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и "Ольха". Кроме того, уничтожены 98 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Зугрэс, Александровка, Андреевка, Горловка, Орлинское Донецкой народной республики, Червонопоповка, Кременная Луганской народной республики, Тарасовка, Очеретоватое Запорожской области, а также Обрывка Херсонской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации уничтожено: 570 самолетов, 266 вертолетов, 12390 беспилотных летательных аппаратов, 469 зенитных ракетных комплексов, 15034 танка и других боевых бронированных машин, 1220 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8041 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 18655 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20231003/svo-1900013225.html
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запорожская область, россия, безопасность, ми-24, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Безопасность, Ми-24, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Система ПВО сбила украинский вертолет в Запорожской области

Минобороны: система ПВО сбила украинский вертолет Ми-24 в районе Работино

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне спецоперации
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский ударный вертолёт Ми-24, 98 беспилотников и семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Работино Запорожской области сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и "Ольха". Кроме того, уничтожены 98 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Зугрэс, Александровка, Андреевка, Горловка, Орлинское Донецкой народной республики, Червонопоповка, Кременная Луганской народной республики, Тарасовка, Очеретоватое Запорожской области, а также Обрывка Херсонской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации уничтожено: 570 самолетов, 266 вертолетов, 12390 беспилотных летательных аппаратов, 469 зенитных ракетных комплексов, 15034 танка и других боевых бронированных машин, 1220 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8041 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 18655 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияБезопасностьМи-24УкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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