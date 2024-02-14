https://ria.ru/20240214/pvo-1927369724.html

Система ПВО сбила украинский вертолет в Запорожской области

Система ПВО сбила украинский вертолет в Запорожской области - РИА Новости, 14.02.2024

Система ПВО сбила украинский вертолет в Запорожской области

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский ударный вертолёт Ми-24, 98 беспилотников и семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в среду в... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T16:15

2024-02-14T16:15

2024-02-14T16:21

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

безопасность

ми-24

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927002785_0:128:2791:1698_1920x0_80_0_0_305521d19ce32718d8cc3272adb2193a.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский ударный вертолёт Ми-24, 98 беспилотников и семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Работино Запорожской области сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и "Ольха". Кроме того, уничтожены 98 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Зугрэс, Александровка, Андреевка, Горловка, Орлинское Донецкой народной республики, Червонопоповка, Кременная Луганской народной республики, Тарасовка, Очеретоватое Запорожской области, а также Обрывка Херсонской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации уничтожено: 570 самолетов, 266 вертолетов, 12390 беспилотных летательных аппаратов, 469 зенитных ракетных комплексов, 15034 танка и других боевых бронированных машин, 1220 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8041 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 18655 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20231003/svo-1900013225.html

запорожская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская область, россия, безопасность, ми-24, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр