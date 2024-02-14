Система ПВО сбила украинский вертолет в Запорожской области
Минобороны: система ПВО сбила украинский вертолет Ми-24 в районе Работино
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне спецоперации
Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский ударный вертолёт Ми-24, 98 беспилотников и семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Работино Запорожской области сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и "Ольха". Кроме того, уничтожены 98 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Зугрэс, Александровка, Андреевка, Горловка, Орлинское Донецкой народной республики, Червонопоповка, Кременная Луганской народной республики, Тарасовка, Очеретоватое Запорожской области, а также Обрывка Херсонской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации уничтожено: 570 самолетов, 266 вертолетов, 12390 беспилотных летательных аппаратов, 469 зенитных ракетных комплексов, 15034 танка и других боевых бронированных машин, 1220 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8041 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 18655 единиц специальной военной автомобильной техники.