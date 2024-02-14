Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области ночью сработала ПВО - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:50 14.02.2024 (обновлено: 06:57 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/pvo-1927225939.html
В Белгородской области ночью сработала ПВО
В Белгородской области ночью сработала ПВО - РИА Новости, 14.02.2024
В Белгородской области ночью сработала ПВО
Система ПВО сработала ночью в Белгородской области, где объявлялась ракетная опасность, пострадала женщина в Валуйском округе, ее доставили в больницу, сообщил... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T06:50
2024-02-14T06:57
белгородская область
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919959166_0:212:2885:1835_1920x0_80_0_0_e7dc3231141967608e64009ae6e5921e.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Система ПВО сработала ночью в Белгородской области, где объявлялась ракетная опасность, пострадала женщина в Валуйском округе, ее доставили в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее ночью мэрия Белгорода предупреждала жителей города и Белгородского района о ракетной опасности, власти просили жителей оставаться дома и не подходить к окнам.&quot;Ночью в Белгороде, Белгородском районе и Валуйском округе объявлялась ракетная опасность. Сработала наша система ПВО. К сожалению, одна женщина в Валуйском округе получила ранение и была доставлена в областную больницу. Сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь&quot;, - написал Гладков на странице во &quot;ВКонтакте&quot;.
https://ria.ru/20240214/opasnost-1927219560.html
белгородская область
белгород
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919959166_179:0:2708:1896_1920x0_80_0_0_770042045fcfcc69bfbbb1e19823e691.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Белгородская область, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгородской области ночью сработала ПВО

Гладков: в Белгородской области ночью сработала система ПВО

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкКомандная машина зенитно-ракетного комплекса
Командная машина зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Командная машина зенитно-ракетного комплекса . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Система ПВО сработала ночью в Белгородской области, где объявлялась ракетная опасность, пострадала женщина в Валуйском округе, ее доставили в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее ночью мэрия Белгорода предупреждала жителей города и Белгородского района о ракетной опасности, власти просили жителей оставаться дома и не подходить к окнам.
Курск - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Ракетная опасность в Курской области отменена
Вчера, 04:08
«

"Ночью в Белгороде, Белгородском районе и Валуйском округе объявлялась ракетная опасность. Сработала наша система ПВО. К сожалению, одна женщина в Валуйском округе получила ранение и была доставлена в областную больницу. Сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Гладков на странице во "ВКонтакте".

 
Белгородская областьПроисшествияБелгородБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала