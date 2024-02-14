https://ria.ru/20240214/pvo-1927225939.html

В Белгородской области ночью сработала ПВО

В Белгородской области ночью сработала ПВО - РИА Новости, 14.02.2024

В Белгородской области ночью сработала ПВО

Система ПВО сработала ночью в Белгородской области, где объявлялась ракетная опасность, пострадала женщина в Валуйском округе, ее доставили в больницу, сообщил... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T06:50

2024-02-14T06:50

2024-02-14T06:57

белгородская область

происшествия

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Система ПВО сработала ночью в Белгородской области, где объявлялась ракетная опасность, пострадала женщина в Валуйском округе, ее доставили в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее ночью мэрия Белгорода предупреждала жителей города и Белгородского района о ракетной опасности, власти просили жителей оставаться дома и не подходить к окнам."Ночью в Белгороде, Белгородском районе и Валуйском округе объявлялась ракетная опасность. Сработала наша система ПВО. К сожалению, одна женщина в Валуйском округе получила ранение и была доставлена в областную больницу. Сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Гладков на странице во "ВКонтакте".

https://ria.ru/20240214/opasnost-1927219560.html

белгородская область

белгород

белгородский район

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белгородская область, происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков