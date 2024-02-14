https://ria.ru/20240214/pvo-1927225939.html
В Белгородской области ночью сработала ПВО
В Белгородской области ночью сработала ПВО - РИА Новости, 14.02.2024
В Белгородской области ночью сработала ПВО
Система ПВО сработала ночью в Белгородской области, где объявлялась ракетная опасность, пострадала женщина в Валуйском округе, ее доставили в больницу, сообщил... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T06:50
2024-02-14T06:50
2024-02-14T06:57
белгородская область
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919959166_0:212:2885:1835_1920x0_80_0_0_e7dc3231141967608e64009ae6e5921e.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Система ПВО сработала ночью в Белгородской области, где объявлялась ракетная опасность, пострадала женщина в Валуйском округе, ее доставили в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее ночью мэрия Белгорода предупреждала жителей города и Белгородского района о ракетной опасности, власти просили жителей оставаться дома и не подходить к окнам."Ночью в Белгороде, Белгородском районе и Валуйском округе объявлялась ракетная опасность. Сработала наша система ПВО. К сожалению, одна женщина в Валуйском округе получила ранение и была доставлена в областную больницу. Сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Гладков на странице во "ВКонтакте".
https://ria.ru/20240214/opasnost-1927219560.html
белгородская область
белгород
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919959166_179:0:2708:1896_1920x0_80_0_0_770042045fcfcc69bfbbb1e19823e691.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Белгородская область, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгородской области ночью сработала ПВО
Гладков: в Белгородской области ночью сработала система ПВО