https://ria.ru/20240214/putin-1927458939.html
Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США
Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США - РИА Новости, 15.02.2024
Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США
НАТО - это инструмент внешней политики США, если они считают, что он им не нужен, это их решение, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-14T23:59
2024-02-14T23:59
2024-02-15T00:00
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владимир путин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. НАТО - это инструмент внешней политики США, если они считают, что он им не нужен, это их решение, заявил президент РФ Владимир Путин. "Я-то считаю, что НАТО вообще ни к чему уже, смысла никакого нет. Смысл только один - это инструмент внешней политики США. Но если США считают, что этот инструмент им не нужен, это их решение", - сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.
https://ria.ru/20240214/raskhody-1927457380.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, владимир путин, нато, павел зарубин
США, Россия, Владимир Путин, НАТО, Павел Зарубин
Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США
Путин: НАТО — инструмент внешней политики США, это их решение, если он не нужен