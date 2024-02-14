Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США - РИА Новости, 15.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:59 14.02.2024 (обновлено: 00:00 15.02.2024)
https://ria.ru/20240214/putin-1927458939.html
Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США
Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США - РИА Новости, 15.02.2024
Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США
НАТО - это инструмент внешней политики США, если они считают, что он им не нужен, это их решение, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-14T23:59
2024-02-15T00:00
сша
россия
владимир путин
нато
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923405904_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_dba4440707efa8b5c132412cfc2fe242.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. НАТО - это инструмент внешней политики США, если они считают, что он им не нужен, это их решение, заявил президент РФ Владимир Путин. "Я-то считаю, что НАТО вообще ни к чему уже, смысла никакого нет. Смысл только один - это инструмент внешней политики США. Но если США считают, что этот инструмент им не нужен, это их решение", - сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.
https://ria.ru/20240214/raskhody-1927457380.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923405904_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc6bce84c79143e80dddfc73feb6139a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, владимир путин, нато, павел зарубин
США, Россия, Владимир Путин, НАТО, Павел Зарубин
Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США

Путин: НАТО — инструмент внешней политики США, это их решение, если он не нужен

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. НАТО - это инструмент внешней политики США, если они считают, что он им не нужен, это их решение, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Я-то считаю, что НАТО вообще ни к чему уже, смысла никакого нет. Смысл только один - это инструмент внешней политики США. Но если США считают, что этот инструмент им не нужен, это их решение", - сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Путин прокомментировал расходы Европы и США по обороне
Вчера, 23:42
 
СШАРоссияВладимир ПутинНАТОПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала