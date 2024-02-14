https://ria.ru/20240214/putin-1927458939.html

Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США

Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США - РИА Новости, 15.02.2024

Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США

НАТО - это инструмент внешней политики США, если они считают, что он им не нужен, это их решение, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-14T23:59

2024-02-14T23:59

2024-02-15T00:00

сша

россия

владимир путин

нато

павел зарубин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923405904_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_dba4440707efa8b5c132412cfc2fe242.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. НАТО - это инструмент внешней политики США, если они считают, что он им не нужен, это их решение, заявил президент РФ Владимир Путин. "Я-то считаю, что НАТО вообще ни к чему уже, смысла никакого нет. Смысл только один - это инструмент внешней политики США. Но если США считают, что этот инструмент им не нужен, это их решение", - сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

https://ria.ru/20240214/raskhody-1927457380.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, владимир путин, нато, павел зарубин