https://ria.ru/20240214/putin-1927457656.html

Путин прокомментировал случай, когда Байден ударился, выходя из вертолета

Путин прокомментировал случай, когда Байден ударился, выходя из вертолета - РИА Новости, 14.02.2024

Путин прокомментировал случай, когда Байден ударился, выходя из вертолета

Президент России Владимир Путин прокомментировал случай, когда президент США Джо Байден ударился, выходя из вертолета, словами "пусть бросит камень тот, кто ни... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T23:45

2024-02-14T23:45

2024-02-14T23:56

джо байден

владимир путин

россия

сша

павел зарубин

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал случай, когда президент США Джо Байден ударился, выходя из вертолета, словами "пусть бросит камень тот, кто ни разу не ударялся"."Ну то, что он где-то, выходя из вертолета, ударялся там головой об этот вертолет. Ну, кто у нас не ударялся где-нибудь головой? Пусть первый бросит в него камень тогда", - сказал он журналисту Павлу Зарубину, видео размещено в Telegram-канале Кремля.

https://ria.ru/20230926/bayden-1898825572.html

россия

сша

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Наталья Макарова

джо байден, владимир путин, россия, сша, павел зарубин