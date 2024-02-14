https://ria.ru/20240214/putin-1927457656.html
Путин прокомментировал случай, когда Байден ударился, выходя из вертолета
Путин прокомментировал случай, когда Байден ударился, выходя из вертолета - РИА Новости, 14.02.2024
Путин прокомментировал случай, когда Байден ударился, выходя из вертолета
Президент России Владимир Путин прокомментировал случай, когда президент США Джо Байден ударился, выходя из вертолета, словами "пусть бросит камень тот, кто ни... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T23:45
2024-02-14T23:45
2024-02-14T23:56
джо байден
владимир путин
россия
сша
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал случай, когда президент США Джо Байден ударился, выходя из вертолета, словами "пусть бросит камень тот, кто ни разу не ударялся"."Ну то, что он где-то, выходя из вертолета, ударялся там головой об этот вертолет. Ну, кто у нас не ударялся где-нибудь головой? Пусть первый бросит в него камень тогда", - сказал он журналисту Павлу Зарубину, видео размещено в Telegram-канале Кремля.
https://ria.ru/20230926/bayden-1898825572.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, владимир путин, россия, сша, павел зарубин
Джо Байден, Владимир Путин, Россия, США, Павел Зарубин
Путин прокомментировал случай, когда Байден ударился, выходя из вертолета
Путин прокомментировал случай, когда Байден ударился, выходя из вертолета