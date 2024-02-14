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Путин после интервью обсудил с Карлсоном "демонизацию России" - РИА Новости, 14.02.2024
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23:34 14.02.2024 (обновлено: 23:51 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/putin-1927457012.html
Путин после интервью обсудил с Карлсоном "демонизацию России"
Путин после интервью обсудил с Карлсоном "демонизацию России" - РИА Новости, 14.02.2024
Путин после интервью обсудил с Карлсоном "демонизацию России"
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что после интервью с американским журналистом Такером Карлсоном обсудил с ним "демонизацию России". РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T23:34
2024-02-14T23:51
интервью владимира путина такеру карлсону
владимир путин
такер карлсон
россия
российская империя
сша
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что после интервью с американским журналистом Такером Карлсоном обсудил с ним "демонизацию России".После интервью с Путиным Карлсон сообщал, что также поговорил с президентом РФ "не под запись". Президент РФ рассказал, о чем был разговор, видео опубликовано на сайте Кремля."Он прошелся по своему плану, как я уже сказал, и как я понял, и все, за рамки этого плана не выходил. Были некоторые другие темы, о которых, я считаю, важным было бы сказать. Но я не стал дополнительно накручивать темы, которые в разговоре со мной не поднимал журналист. Поэтому вопрос демонизации России, связанный, ну скажем, с теми же межэтническими событиями, с еврейскими погромами в Российской империи, ну, конечно, они должны были бы возникнуть и в ходе такой официальной части", - сказал Путин."Но вот одной из тем, о которой мы с ним говорили уже когда камеры были выключены, это как раз то, о чем говорил госсекретарь США несколько раз, он говорил об этом, господин (Энтони) Блинкен, о том, что его родственник, его прадед, бежал из России от еврейских погромов. И в разных странах мира, в Европе, в Штатах, эта тема постоянно возникает, я повторяю, возникает с целью демонизации России", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html
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интервью владимира путина такеру карлсону, владимир путин, такер карлсон, россия, российская империя, сша
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Владимир Путин, Такер Карлсон, Россия, Российская империя, США
Путин после интервью обсудил с Карлсоном "демонизацию России"

Путин рассказал, что после интервью обсудил с Карлсоном "демонизацию России"

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что после интервью с американским журналистом Такером Карлсоном обсудил с ним "демонизацию России".
После интервью с Путиным Карлсон сообщал, что также поговорил с президентом РФ "не под запись". Президент РФ рассказал, о чем был разговор, видео опубликовано на сайте Кремля.
«
"Он прошелся по своему плану, как я уже сказал, и как я понял, и все, за рамки этого плана не выходил. Были некоторые другие темы, о которых, я считаю, важным было бы сказать. Но я не стал дополнительно накручивать темы, которые в разговоре со мной не поднимал журналист. Поэтому вопрос демонизации России, связанный, ну скажем, с теми же межэтническими событиями, с еврейскими погромами в Российской империи, ну, конечно, они должны были бы возникнуть и в ходе такой официальной части", - сказал Путин.
«
"Но вот одной из тем, о которой мы с ним говорили уже когда камеры были выключены, это как раз то, о чем говорил госсекретарь США несколько раз, он говорил об этом, господин (Энтони) Блинкен, о том, что его родственник, его прадед, бежал из России от еврейских погромов. И в разных странах мира, в Европе, в Штатах, эта тема постоянно возникает, я повторяю, возникает с целью демонизации России", - добавил Путин.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Кто такой Такер Карлсон и почему его ненавидят в Вашингтоне
7 февраля, 13:56
 
Интервью Владимира Путина Такеру КарлсонуВладимир ПутинТакер КарлсонРоссияРоссийская империяСША
 
 
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