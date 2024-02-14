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Путин прокомментировал слова Блинкена о прадеде, бежавшем из России - РИА Новости, 14.02.2024
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23:31 14.02.2024 (обновлено: 23:52 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/putin-1927456489.html
Путин прокомментировал слова Блинкена о прадеде, бежавшем из России
Путин прокомментировал слова Блинкена о прадеде, бежавшем из России - РИА Новости, 14.02.2024
Путин прокомментировал слова Блинкена о прадеде, бежавшем из России
Президент России Владимир Путин прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о прадеде, бежавшем из России в 1904 году, заявив, что зря он делает... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T23:31
2024-02-14T23:52
россия
интервью владимира путина такеру карлсону
энтони блинкен
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о прадеде, бежавшем из России в 1904 году, заявив, что зря он делает такие публичные заявления, это может привести к провалу."Если посмотреть на то, о чем сказал сегодняшний госсекретарь (США), и если посмотреть не на политические лозунги, а на суть происходивших проблем, многое становится ясно. Например, у нас в архивах все это есть, прадед господина Блинкена действительно уехал из Российской империи, родился, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева. Возникает вопрос. А господин Блинкен считает, что это исконно российская территория? Киев и прилегающие территории", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину, которое опубликовано в Telegram-канале Кремля."Если он говорит, что бежал из России от еврейских погромов, то? как минимум, он считает, что никакой Украины в 1904 году... А именно в 1904 году прапрадед уехал из Киева в США, значит, никакой Украины там не было, раз он говорит, что бежал из России. Судя по всему, господин Блинкен - наш человек. Только зря делает такие публичные заявления. Это может привести к провалу", - добавил он.
https://ria.ru/20240208/intervyu-1926281059.html
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россия, интервью владимира путина такеру карлсону, энтони блинкен, владимир путин, в мире, сша, киев, павел зарубин
Россия, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Энтони Блинкен, Владимир Путин, В мире, США, Киев, Павел Зарубин
Путин прокомментировал слова Блинкена о прадеде, бежавшем из России

Путин: заявления Блинкена бежавшем из России прадеде могут привести к провалу

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о прадеде, бежавшем из России в 1904 году, заявив, что зря он делает такие публичные заявления, это может привести к провалу.
"Если посмотреть на то, о чем сказал сегодняшний госсекретарь (США), и если посмотреть не на политические лозунги, а на суть происходивших проблем, многое становится ясно. Например, у нас в архивах все это есть, прадед господина Блинкена действительно уехал из Российской империи, родился, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева. Возникает вопрос. А господин Блинкен считает, что это исконно российская территория? Киев и прилегающие территории", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину, которое опубликовано в Telegram-канале Кремля.
"Если он говорит, что бежал из России от еврейских погромов, то? как минимум, он считает, что никакой Украины в 1904 году... А именно в 1904 году прапрадед уехал из Киева в США, значит, никакой Украины там не было, раз он говорит, что бежал из России. Судя по всему, господин Блинкен - наш человек. Только зря делает такие публичные заявления. Это может привести к провалу", - добавил он.
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У Блинкена нет позиции по интервью Путина Карлсону, заявил Госдеп
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