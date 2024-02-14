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Путин сожалеет, что Россия не начала активных действий по Украине раньше - РИА Новости, 14.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:21 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/putin-1927455677.html
Путин сожалеет, что Россия не начала активных действий по Украине раньше
Путин сожалеет, что Россия не начала активных действий по Украине раньше - РИА Новости, 14.02.2024
Путин сожалеет, что Россия не начала активных действий по Украине раньше
Президент России Владимир Путин заявил, что единственное, о чем можно сожалеть, это о том, что РФ не начала активных действий по украинскому направлению раньше. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T23:21
2024-02-14T23:21
специальная военная операция на украине
россия
украина
германия
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что единственное, о чем можно сожалеть, это о том, что РФ не начала активных действий по украинскому направлению раньше. Глава государства напомнил о Минских соглашениях и признании занимавших тогда посты канцлера ФРГ и президента Франции, что договоренности исполнять они были не намерены, а просто выигрывали время. "Единственное, о чем мы можем сожалеть, это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми", - сказал он в интервью, опубликованном в Telegram-канале Кремля.
https://ria.ru/20240214/putin-1927454515.html
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россия, украина, германия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Германия, Владимир Путин
Путин сожалеет, что Россия не начала активных действий по Украине раньше

Путин: можно сожалеть, что Россия не начала активных действий по Украине раньше

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что единственное, о чем можно сожалеть, это о том, что РФ не начала активных действий по украинскому направлению раньше.
Глава государства напомнил о Минских соглашениях и признании занимавших тогда посты канцлера ФРГ и президента Франции, что договоренности исполнять они были не намерены, а просто выигрывали время.
«
"Единственное, о чем мы можем сожалеть, это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми", - сказал он в интервью, опубликованном в Telegram-канале Кремля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Путин заявил, что Россия пытается прекратить войну
Вчера, 23:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаГерманияВладимир Путин
 
 
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