https://ria.ru/20240214/putin-1927455677.html

Путин сожалеет, что Россия не начала активных действий по Украине раньше

Путин сожалеет, что Россия не начала активных действий по Украине раньше - РИА Новости, 14.02.2024

Путин сожалеет, что Россия не начала активных действий по Украине раньше

Президент России Владимир Путин заявил, что единственное, о чем можно сожалеть, это о том, что РФ не начала активных действий по украинскому направлению раньше. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T23:21

2024-02-14T23:21

2024-02-14T23:21

специальная военная операция на украине

россия

украина

германия

владимир путин

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что единственное, о чем можно сожалеть, это о том, что РФ не начала активных действий по украинскому направлению раньше. Глава государства напомнил о Минских соглашениях и признании занимавших тогда посты канцлера ФРГ и президента Франции, что договоренности исполнять они были не намерены, а просто выигрывали время. "Единственное, о чем мы можем сожалеть, это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми", - сказал он в интервью, опубликованном в Telegram-канале Кремля.

https://ria.ru/20240214/putin-1927454515.html

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украина

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Наталья Макарова

россия, украина, германия, владимир путин