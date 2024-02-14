Путин поделился мнением о Такере Карлсоне
Путин: Карлсон — опасный человек, избрал определенную тактику на интервью
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал американского журналиста Такера Карлсона, которому он дал интервью в начале февраля, опасным человеком и признался, что он был готов и хотел слышать от него агрессивные вопросы, чтобы иметь возможность так же остро отвечать, но тот выбрал другую тактику и на удивление для западного журналиста оказался терпеливым.
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"Я думаю, что ваш Карлсон - когда я говорю ваш, имею в виду, что он представитель вашего журналистского цеха - опасный человек. И вот почему. Потому что я-то, честно говоря, думал, что он как раз и будет себя вести агрессивно и будет задавать эти так называемые острые вопросы. И не просто был к этому готов - я этого хотел. Потому что это давало бы мне возможность так же остро отвечать, что, на мой взгляд, придало бы определенную специфику всей нашей беседе", - сказал он журналисту Павлу Зарубину, видео размещено в Telegram-канале Кремля.
"Но он избрал другую тактику. Он несколько раз меня пытался прервать, но все-таки на удивление для западного журналиста оказался терпеливым, выслушивал мои длительные диалоги, особенно касающиеся истории, и не давал мне повода сделать то, к чему я был бы готов", - добавил Путин.