https://ria.ru/20240214/putin-1927454515.html

Путин заявил, что Россия пытается прекратить войну

Путин заявил, что Россия пытается прекратить войну - РИА Новости, 14.02.2024

Путин заявил, что Россия пытается прекратить войну

Россия пытается прекратить войну на Украине, на первом этапе хотела сделать это с помощью мирных средств, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T23:05

2024-02-14T23:05

2024-02-14T23:19

специальная военная операция на украине

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интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия пытается прекратить войну на Украине, на первом этапе хотела сделать это с помощью мирных средств, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы войну не начинали, а только пытаемся ее прекратить. На первом этапе мы пытались это сделать с помощью мирных средств, с помощью минских соглашений. Как выяснилось позже, нас и здесь водили за нос, потому что и бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции признали и прямо публично заявили о том, что они и не собирались выполнять эти наши договоренности, а просто выигрывали время для того, чтобы дополнительно накачать оружием украинский режим, что они благополучно и сделали", - сказал он журналисту Павлу Зарубину, видео размещено в Telegram-канале Кремля.

https://ria.ru/20240214/svo-1927431134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, в мире, украина, германия, павел зарубин, интервью владимира путина такеру карлсону