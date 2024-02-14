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Путин заявил, что Россия пытается прекратить войну - РИА Новости, 14.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:05 14.02.2024 (обновлено: 23:19 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/putin-1927454515.html
Путин заявил, что Россия пытается прекратить войну
Путин заявил, что Россия пытается прекратить войну - РИА Новости, 14.02.2024
Путин заявил, что Россия пытается прекратить войну
Россия пытается прекратить войну на Украине, на первом этапе хотела сделать это с помощью мирных средств, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T23:05
2024-02-14T23:19
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
в мире
украина
германия
павел зарубин
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия пытается прекратить войну на Украине, на первом этапе хотела сделать это с помощью мирных средств, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы войну не начинали, а только пытаемся ее прекратить. На первом этапе мы пытались это сделать с помощью мирных средств, с помощью минских соглашений. Как выяснилось позже, нас и здесь водили за нос, потому что и бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции признали и прямо публично заявили о том, что они и не собирались выполнять эти наши договоренности, а просто выигрывали время для того, чтобы дополнительно накачать оружием украинский режим, что они благополучно и сделали", - сказал он журналисту Павлу Зарубину, видео размещено в Telegram-канале Кремля.
https://ria.ru/20240214/svo-1927431134.html
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россия, владимир путин, в мире, украина, германия, павел зарубин, интервью владимира путина такеру карлсону
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, В мире, Украина, Германия, Павел Зарубин, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Путин заявил, что Россия пытается прекратить войну

Путин: на первом этапе Россия пыталась прекратить войну с помощью мирных средств

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия пытается прекратить войну на Украине, на первом этапе хотела сделать это с помощью мирных средств, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Мы войну не начинали, а только пытаемся ее прекратить. На первом этапе мы пытались это сделать с помощью мирных средств, с помощью минских соглашений. Как выяснилось позже, нас и здесь водили за нос, потому что и бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции признали и прямо публично заявили о том, что они и не собирались выполнять эти наши договоренности, а просто выигрывали время для того, чтобы дополнительно накачать оружием украинский режим, что они благополучно и сделали", - сказал он журналисту Павлу Зарубину, видео размещено в Telegram-канале Кремля.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинВ миреУкраинаГерманияПавел ЗарубинИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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