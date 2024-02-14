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Путин не отмечает День святого Валентина, заявил Песков - РИА Новости, 14.02.2024
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20:51 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/putin-1927441090.html
Путин не отмечает День святого Валентина, заявил Песков
Путин не отмечает День святого Валентина, заявил Песков - РИА Новости, 14.02.2024
Путин не отмечает День святого Валентина, заявил Песков
Президент России Владимир Путин не отмечает День святого Валентина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T20:51
2024-02-14T20:51
россия
дмитрий песков
владимир путин
празднование дня святого валентина
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не отмечает День святого Валентина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Нет", - сказал он журналистам в кулуарах Форума будущих технологий в ответ на соответствующий вопрос.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, празднование дня святого валентина
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Празднование Дня святого Валентина
Путин не отмечает День святого Валентина, заявил Песков

Песков: Владимир Путин не отмечает День святого Валентина

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не отмечает День святого Валентина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет", - сказал он журналистам в кулуарах Форума будущих технологий в ответ на соответствующий вопрос.
Прохожие на Третьяковском проезде в Москве, украшенном ко Дню святого Валентина - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
День святого Валентина
Вчера, 02:11
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПразднование Дня святого Валентина
 
 
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