https://ria.ru/20240214/putin-1927441090.html
Путин не отмечает День святого Валентина, заявил Песков
Путин не отмечает День святого Валентина, заявил Песков - РИА Новости, 14.02.2024
Путин не отмечает День святого Валентина, заявил Песков
Президент России Владимир Путин не отмечает День святого Валентина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T20:51
2024-02-14T20:51
2024-02-14T20:51
россия
дмитрий песков
владимир путин
празднование дня святого валентина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915846990_0:0:3095:1740_1920x0_80_0_0_bd629f4b912e06d6891ca69610987692.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не отмечает День святого Валентина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Нет", - сказал он журналистам в кулуарах Форума будущих технологий в ответ на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20240214/valentin-1926850674.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915846990_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_42ba82356b9f93de02c37156bf57ddaf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, празднование дня святого валентина
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Празднование Дня святого Валентина
Путин не отмечает День святого Валентина, заявил Песков
Песков: Владимир Путин не отмечает День святого Валентина