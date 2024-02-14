https://ria.ru/20240214/putin-1927441090.html

Путин не отмечает День святого Валентина, заявил Песков

Путин не отмечает День святого Валентина, заявил Песков - РИА Новости, 14.02.2024

Путин не отмечает День святого Валентина, заявил Песков

Президент России Владимир Путин не отмечает День святого Валентина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T20:51

2024-02-14T20:51

2024-02-14T20:51

россия

дмитрий песков

владимир путин

празднование дня святого валентина

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не отмечает День святого Валентина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Нет", - сказал он журналистам в кулуарах Форума будущих технологий в ответ на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20240214/valentin-1926850674.html

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2024

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россия, дмитрий песков, владимир путин, празднование дня святого валентина