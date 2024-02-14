Путин предложил ученому, опасавшемуся коллег из КНР, помочь с переводом
Путин предложил опасавшемуся коллег из КНР ученому помочь с переводом их статей
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий "Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня опережая время"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий "Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня опережая время"
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил ученому, посетовавшему на успешные параллельные научные разработки китайских коллег, которые изначально проводили только в РФ, помочь перевести статьи исследователей из КНР на русский и следить за общедоступной информацией в научных журналах.
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"Вы сказали, что такие же исследования сейчас начаты и в других странах, то есть вы были первыми?.. Что обогнали вас в чем-то?" - спросил Путин у ученого, который рассказал на пленарной сессии форума будущих технологий, что китайцы, прочитав статьи россиян в научных журналах, провели свои исследования и "просто рванули" вперед.
Президент добавил, что китайские ученые тоже печатаются в научных журналах и открыто публикуют данные об исследованиях. "Они же открыты. Вот, пожалуйста, мы можем перевести с китайского", - пошутил он.
Путин также вспомнил высказывание о счастье в жизни, которым нужно дорожить.
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"Другой классик говорил, я могу ошибиться, но примерно так: в жизни нет счастья, есть только зарницы его, берегите их, дорожите ими. Это значит, что у них недостаток серотонина, да? ...Тогда нужно просто употреблять те препараты, которые вы изобретаете. Раньше говорили - здоровье в порядке, спасибо зарядке, а теперь можно говорить: здоровье в порядке - спасибо таблеткам", - рассказал он.