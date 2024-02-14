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Путин предложил ученому, опасавшемуся коллег из КНР, помочь с переводом - РИА Новости, 14.02.2024
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Наука
 
20:11 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/putin-1927433586.html
Путин предложил ученому, опасавшемуся коллег из КНР, помочь с переводом
Путин предложил ученому, опасавшемуся коллег из КНР, помочь с переводом - РИА Новости, 14.02.2024
Путин предложил ученому, опасавшемуся коллег из КНР, помочь с переводом
Президент России Владимир Путин предложил ученому, посетовавшему на успешные параллельные научные разработки китайских коллег, которые изначально проводили... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T20:11
2024-02-14T20:11
наука
россия
китай
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил ученому, посетовавшему на успешные параллельные научные разработки китайских коллег, которые изначально проводили только в РФ, помочь перевести статьи исследователей из КНР на русский и следить за общедоступной информацией в научных журналах. "Вы сказали, что такие же исследования сейчас начаты и в других странах, то есть вы были первыми?.. Что обогнали вас в чем-то?" - спросил Путин у ученого, который рассказал на пленарной сессии форума будущих технологий, что китайцы, прочитав статьи россиян в научных журналах, провели свои исследования и "просто рванули" вперед. Президент добавил, что китайские ученые тоже печатаются в научных журналах и открыто публикуют данные об исследованиях. "Они же открыты. Вот, пожалуйста, мы можем перевести с китайского", - пошутил он. Путин также вспомнил высказывание о счастье в жизни, которым нужно дорожить. "Другой классик говорил, я могу ошибиться, но примерно так: в жизни нет счастья, есть только зарницы его, берегите их, дорожите ими. Это значит, что у них недостаток серотонина, да? ...Тогда нужно просто употреблять те препараты, которые вы изобретаете. Раньше говорили - здоровье в порядке, спасибо зарядке, а теперь можно говорить: здоровье в порядке - спасибо таблеткам", - рассказал он.
https://ria.ru/20240214/putin-1927415460.html
https://ria.ru/20240214/putin-1927406146.html
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россия, китай, владимир путин
Наука, Россия, Китай, Владимир Путин
Путин предложил ученому, опасавшемуся коллег из КНР, помочь с переводом

Путин предложил опасавшемуся коллег из КНР ученому помочь с переводом их статей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий "Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня опережая время"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня опережая время - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий "Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня опережая время"
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил ученому, посетовавшему на успешные параллельные научные разработки китайских коллег, которые изначально проводили только в РФ, помочь перевести статьи исследователей из КНР на русский и следить за общедоступной информацией в научных журналах.
«
"Вы сказали, что такие же исследования сейчас начаты и в других странах, то есть вы были первыми?.. Что обогнали вас в чем-то?" - спросил Путин у ученого, который рассказал на пленарной сессии форума будущих технологий, что китайцы, прочитав статьи россиян в научных журналах, провели свои исследования и "просто рванули" вперед.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня - опережая время - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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Президент добавил, что китайские ученые тоже печатаются в научных журналах и открыто публикуют данные об исследованиях. "Они же открыты. Вот, пожалуйста, мы можем перевести с китайского", - пошутил он.
Путин также вспомнил высказывание о счастье в жизни, которым нужно дорожить.
«
"Другой классик говорил, я могу ошибиться, но примерно так: в жизни нет счастья, есть только зарницы его, берегите их, дорожите ими. Это значит, что у них недостаток серотонина, да? ...Тогда нужно просто употреблять те препараты, которые вы изобретаете. Раньше говорили - здоровье в порядке, спасибо зарядке, а теперь можно говорить: здоровье в порядке - спасибо таблеткам", - рассказал он.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня опережая время - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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