https://ria.ru/20240214/putin-1927433586.html

Путин предложил ученому, опасавшемуся коллег из КНР, помочь с переводом

Путин предложил ученому, опасавшемуся коллег из КНР, помочь с переводом - РИА Новости, 14.02.2024

Путин предложил ученому, опасавшемуся коллег из КНР, помочь с переводом

Президент России Владимир Путин предложил ученому, посетовавшему на успешные параллельные научные разработки китайских коллег, которые изначально проводили... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T20:11

2024-02-14T20:11

2024-02-14T20:11

наука

россия

китай

владимир путин

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил ученому, посетовавшему на успешные параллельные научные разработки китайских коллег, которые изначально проводили только в РФ, помочь перевести статьи исследователей из КНР на русский и следить за общедоступной информацией в научных журналах. "Вы сказали, что такие же исследования сейчас начаты и в других странах, то есть вы были первыми?.. Что обогнали вас в чем-то?" - спросил Путин у ученого, который рассказал на пленарной сессии форума будущих технологий, что китайцы, прочитав статьи россиян в научных журналах, провели свои исследования и "просто рванули" вперед. Президент добавил, что китайские ученые тоже печатаются в научных журналах и открыто публикуют данные об исследованиях. "Они же открыты. Вот, пожалуйста, мы можем перевести с китайского", - пошутил он. Путин также вспомнил высказывание о счастье в жизни, которым нужно дорожить. "Другой классик говорил, я могу ошибиться, но примерно так: в жизни нет счастья, есть только зарницы его, берегите их, дорожите ими. Это значит, что у них недостаток серотонина, да? ...Тогда нужно просто употреблять те препараты, которые вы изобретаете. Раньше говорили - здоровье в порядке, спасибо зарядке, а теперь можно говорить: здоровье в порядке - спасибо таблеткам", - рассказал он.

https://ria.ru/20240214/putin-1927415460.html

https://ria.ru/20240214/putin-1927406146.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, китай, владимир путин