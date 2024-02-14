https://ria.ru/20240214/putin-1927427505.html
Путин пошутил об испытаниях новых лекарств учеными
Путин пошутил об испытаниях новых лекарств учеными - РИА Новости, 14.02.2024
Путин пошутил об испытаниях новых лекарств учеными
Президент РФ Владимир Путин пошутил про испытания новых лекарственных препаратов учеными: раньше на себе и детях испытывали, а сейчас на родителях. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T19:32
2024-02-14T19:32
2024-02-14T19:32
общество
россия
владимир путин
здравоохранение
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил про испытания новых лекарственных препаратов учеными: раньше на себе и детях испытывали, а сейчас на родителях. Во время пленарной сессии Форума будущих технологий, в которой принимает участие Путин, речь зашла об изучении клеток человека, были подняты вопросы активного долголетия, о том, что ведутся разработки биомедицинских подходов к созданию будущих технологий и восстановления физической активности. "Раньше ученые испытывали новые препараты на себе и своих детях, а теперь на своих родителях", - пошутил Путин, вызвав смех в зале. "Ну, неважно, главное, чтобы они работали на благо всей страны", - добавил президент.
https://ria.ru/20240214/putin-1927415460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, здравоохранение
Общество, Россия, Владимир Путин, Здравоохранение
Путин пошутил об испытаниях новых лекарств учеными
Путин пошутил, что раньше испытывали лекарства на детях, а теперь на родителях
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил про испытания новых лекарственных препаратов учеными: раньше на себе и детях испытывали, а сейчас на родителях.
Во время пленарной сессии Форума будущих технологий, в которой принимает участие Путин, речь зашла об изучении клеток человека, были подняты вопросы активного долголетия, о том, что ведутся разработки биомедицинских подходов к созданию будущих технологий и восстановления физической активности.
«
"Раньше ученые испытывали новые препараты на себе и своих детях, а теперь на своих родителях", - пошутил Путин, вызвав смех в зале.
«
"Ну, неважно, главное, чтобы они работали на благо всей страны", - добавил президент.
Путин заявил о важности достойного роялти научных коллективов за разработки