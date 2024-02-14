https://ria.ru/20240214/putin-1927427505.html

Путин пошутил об испытаниях новых лекарств учеными

Путин пошутил об испытаниях новых лекарств учеными - РИА Новости, 14.02.2024

Путин пошутил об испытаниях новых лекарств учеными

Президент РФ Владимир Путин пошутил про испытания новых лекарственных препаратов учеными: раньше на себе и детях испытывали, а сейчас на родителях. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T19:32

2024-02-14T19:32

2024-02-14T19:32

общество

россия

владимир путин

здравоохранение

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил про испытания новых лекарственных препаратов учеными: раньше на себе и детях испытывали, а сейчас на родителях. Во время пленарной сессии Форума будущих технологий, в которой принимает участие Путин, речь зашла об изучении клеток человека, были подняты вопросы активного долголетия, о том, что ведутся разработки биомедицинских подходов к созданию будущих технологий и восстановления физической активности. "Раньше ученые испытывали новые препараты на себе и своих детях, а теперь на своих родителях", - пошутил Путин, вызвав смех в зале. "Ну, неважно, главное, чтобы они работали на благо всей страны", - добавил президент.

https://ria.ru/20240214/putin-1927415460.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, здравоохранение