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Путин пошутил об испытаниях новых лекарств учеными - РИА Новости, 14.02.2024
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19:32 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/putin-1927427505.html
Путин пошутил об испытаниях новых лекарств учеными
Путин пошутил об испытаниях новых лекарств учеными - РИА Новости, 14.02.2024
Путин пошутил об испытаниях новых лекарств учеными
Президент РФ Владимир Путин пошутил про испытания новых лекарственных препаратов учеными: раньше на себе и детях испытывали, а сейчас на родителях. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T19:32
2024-02-14T19:32
общество
россия
владимир путин
здравоохранение
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил про испытания новых лекарственных препаратов учеными: раньше на себе и детях испытывали, а сейчас на родителях. Во время пленарной сессии Форума будущих технологий, в которой принимает участие Путин, речь зашла об изучении клеток человека, были подняты вопросы активного долголетия, о том, что ведутся разработки биомедицинских подходов к созданию будущих технологий и восстановления физической активности. "Раньше ученые испытывали новые препараты на себе и своих детях, а теперь на своих родителях", - пошутил Путин, вызвав смех в зале. "Ну, неважно, главное, чтобы они работали на благо всей страны", - добавил президент.
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общество, россия, владимир путин, здравоохранение
Общество, Россия, Владимир Путин, Здравоохранение
Путин пошутил об испытаниях новых лекарств учеными

Путин пошутил, что раньше испытывали лекарства на детях, а теперь на родителях

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий "Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня - опережая время"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня - опережая время - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил про испытания новых лекарственных препаратов учеными: раньше на себе и детях испытывали, а сейчас на родителях.
Во время пленарной сессии Форума будущих технологий, в которой принимает участие Путин, речь зашла об изучении клеток человека, были подняты вопросы активного долголетия, о том, что ведутся разработки биомедицинских подходов к созданию будущих технологий и восстановления физической активности.
«
"Раньше ученые испытывали новые препараты на себе и своих детях, а теперь на своих родителях", - пошутил Путин, вызвав смех в зале.
«
"Ну, неважно, главное, чтобы они работали на благо всей страны", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня - опережая время - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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