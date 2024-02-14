https://ria.ru/20240214/putin-1927426784.html
Путин поддержал идею ежегодного конкурса научных работ в области медицины
Путин поддержал идею ежегодного конкурса научных работ в области медицины - РИА Новости, 14.02.2024
Путин поддержал идею ежегодного конкурса научных работ в области медицины
Президент России Владимир Путин поддержал идею ежегодного конкурса научных работ в области медицины. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T19:27
2024-02-14T19:27
2024-02-14T19:50
владимир путин
наука
россия
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею ежегодного конкурса научных работ в области медицины."Что касается конкретного предложения, конкурса научных работ в области медицины, конечно, мы это сделаем", - сказал президент во время пленарного заседания Форума будущих технологий.
https://ria.ru/20240214/putin-1927415460.html
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Наука, Россия
Путин поддержал идею ежегодного конкурса научных работ в области медицины
Путин поддержал идею ежегодного конкурса научных работ в области медицины
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею ежегодного конкурса научных работ в области медицины.
"Что касается конкретного предложения, конкурса научных работ в области медицины, конечно, мы это сделаем", - сказал президент во время пленарного заседания Форума будущих технологий.
Путин заявил о важности достойного роялти научных коллективов за разработки