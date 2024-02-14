Рейтинг@Mail.ru
Путин поддержал идею ежегодного конкурса научных работ в области медицины - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
19:27 14.02.2024 (обновлено: 19:50 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/putin-1927426784.html
Путин поддержал идею ежегодного конкурса научных работ в области медицины
Путин поддержал идею ежегодного конкурса научных работ в области медицины - РИА Новости, 14.02.2024
Путин поддержал идею ежегодного конкурса научных работ в области медицины
Президент России Владимир Путин поддержал идею ежегодного конкурса научных работ в области медицины. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T19:27
2024-02-14T19:50
владимир путин
наука
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927404868_0:215:2301:1509_1920x0_80_0_0_f178859f55a6fcb41caf02b3e8eeddfe.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею ежегодного конкурса научных работ в области медицины."Что касается конкретного предложения, конкурса научных работ в области медицины, конечно, мы это сделаем", - сказал президент во время пленарного заседания Форума будущих технологий.
https://ria.ru/20240214/putin-1927415460.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927404868_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa59ae5544cc1a3b2a6795022f56e05f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия
Владимир Путин, Наука, Россия
Путин поддержал идею ежегодного конкурса научных работ в области медицины

Путин поддержал идею ежегодного конкурса научных работ в области медицины

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий "Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня опережая время"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня опережая время - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий "Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня опережая время"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею ежегодного конкурса научных работ в области медицины.
"Что касается конкретного предложения, конкурса научных работ в области медицины, конечно, мы это сделаем", - сказал президент во время пленарного заседания Форума будущих технологий.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня - опережая время - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Путин заявил о важности достойного роялти научных коллективов за разработки
Вчера, 18:27
 
НаукаВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала