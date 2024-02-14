Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о важности достойного роялти научных коллективов за разработки - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
18:27 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/putin-1927415460.html
Путин заявил о важности достойного роялти научных коллективов за разработки
Путин заявил о важности достойного роялти научных коллективов за разработки - РИА Новости, 14.02.2024
Путин заявил о важности достойного роялти научных коллективов за разработки
Исследовательские коллективы за свои разработки должны получать достойное роялти, размер выплат должен рассчитываться по понятным правилам, заявил президент... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T18:27
2024-02-14T18:27
наука
общество
технологии
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927413574_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_8f8159bc4b110405fda51b843f4d24b2.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Исследовательские коллективы за свои разработки должны получать достойное роялти, размер выплат должен рассчитываться по понятным правилам, заявил президент России Владимир Путин. "Считаю, что при передаче интеллектуальных прав производителям, то есть коммерциализации прорывных научных решений, исследовательские коллективы должны получать достойное вознаграждение, так называемое роялти. Размер таких выплат должен рассчитываться по понятным правилам и единой методологии", - сказал Путин во время пленарной сессии форума будущих технологий. И в целом, по словам президента, нужно формировать современное правовое поле для создания, тестирования, использования самых передовых медицинских технологий. "Отдельные законодательные решения уже приняты. Это в том числе касается применения персонализированных лекарств, разработанных для конкретного пациента, также развития такого нового направления, как регенеративная медицина", - сообщил Путин.
https://ria.ru/20240214/otkrytiya-1927413759.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927413574_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_a38140a3e95f1f72c0c90b42331531ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, россия, владимир путин
Наука, Общество, Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о важности достойного роялти научных коллективов за разработки

Путин: за свои разработки научные коллективы должны получать достойное роялти

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий "Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня - опережая время"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня - опережая время - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий "Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня - опережая время"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Исследовательские коллективы за свои разработки должны получать достойное роялти, размер выплат должен рассчитываться по понятным правилам, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Считаю, что при передаче интеллектуальных прав производителям, то есть коммерциализации прорывных научных решений, исследовательские коллективы должны получать достойное вознаграждение, так называемое роялти. Размер таких выплат должен рассчитываться по понятным правилам и единой методологии", - сказал Путин во время пленарной сессии форума будущих технологий.
И в целом, по словам президента, нужно формировать современное правовое поле для создания, тестирования, использования самых передовых медицинских технологий.
«
"Отдельные законодательные решения уже приняты. Это в том числе касается применения персонализированных лекарств, разработанных для конкретного пациента, также развития такого нового направления, как регенеративная медицина", - сообщил Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки перед пленарным заседанием Форума будущих технологий - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Путин заявил, что новые открытия в медицине должны быть доступными
Вчера, 18:22
 
НаукаОбществоТехнологииРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала