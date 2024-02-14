https://ria.ru/20240214/putin-1927415460.html

Путин заявил о важности достойного роялти научных коллективов за разработки

Путин заявил о важности достойного роялти научных коллективов за разработки - РИА Новости, 14.02.2024

Путин заявил о важности достойного роялти научных коллективов за разработки

Исследовательские коллективы за свои разработки должны получать достойное роялти, размер выплат должен рассчитываться по понятным правилам, заявил президент... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T18:27

2024-02-14T18:27

2024-02-14T18:27

наука

общество

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Исследовательские коллективы за свои разработки должны получать достойное роялти, размер выплат должен рассчитываться по понятным правилам, заявил президент России Владимир Путин. "Считаю, что при передаче интеллектуальных прав производителям, то есть коммерциализации прорывных научных решений, исследовательские коллективы должны получать достойное вознаграждение, так называемое роялти. Размер таких выплат должен рассчитываться по понятным правилам и единой методологии", - сказал Путин во время пленарной сессии форума будущих технологий. И в целом, по словам президента, нужно формировать современное правовое поле для создания, тестирования, использования самых передовых медицинских технологий. "Отдельные законодательные решения уже приняты. Это в том числе касается применения персонализированных лекарств, разработанных для конкретного пациента, также развития такого нового направления, как регенеративная медицина", - сообщил Путин.

https://ria.ru/20240214/otkrytiya-1927413759.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, россия, владимир путин