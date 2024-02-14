Путин заявил о важности достойного роялти научных коллективов за разработки
Путин: за свои разработки научные коллективы должны получать достойное роялти
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий "Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня - опережая время"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий "Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня - опережая время"
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Исследовательские коллективы за свои разработки должны получать достойное роялти, размер выплат должен рассчитываться по понятным правилам, заявил президент России Владимир Путин.
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"Считаю, что при передаче интеллектуальных прав производителям, то есть коммерциализации прорывных научных решений, исследовательские коллективы должны получать достойное вознаграждение, так называемое роялти. Размер таких выплат должен рассчитываться по понятным правилам и единой методологии", - сказал Путин во время пленарной сессии форума будущих технологий.
И в целом, по словам президента, нужно формировать современное правовое поле для создания, тестирования, использования самых передовых медицинских технологий.
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"Отдельные законодательные решения уже приняты. Это в том числе касается применения персонализированных лекарств, разработанных для конкретного пациента, также развития такого нового направления, как регенеративная медицина", - сообщил Путин.