https://ria.ru/20240214/putin-1927400414.html

Искусственный интеллект не может полностью заменить врача, заявил Путин

Искусственный интеллект не может полностью заменить врача, заявил Путин - РИА Новости, 14.02.2024

Искусственный интеллект не может полностью заменить врача, заявил Путин

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Форума будущих технологий, заявил, что искусственный интеллект никогда не заменит чуткости и... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T17:52

2024-02-14T17:52

2024-02-14T18:49

владимир путин

общество

россия

технологии

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Форума будущих технологий, заявил, что искусственный интеллект никогда не заменит чуткости и участия медработников в судьбе человека.Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил РИА Новости, что искусственный интеллект не может полностью заменить врача, но возможности современных нейросетей уже применяются в клинической практике."Хочу поблагодарить вас, коллеги, за самоотверженный труд... На вас держится все наше здравоохранение. Что бы мы ни говорили про искусственный интеллект, про роботов, это все очень интересно, перспективно и очень нужно. Они, безусловно, верные, надежные помощники человека. Как мы будем внедрять эти технологии, мы еще поговорим. Но никогда они не заменят чуткости и участия медработников в судьбе человека", - сказал президент.

https://ria.ru/20240214/putin-1927385418.html

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владимир путин, общество, россия, технологии