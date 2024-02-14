https://ria.ru/20240214/putin-1927385418.html

Путин нашел ошибку искусственного интеллекта в медицинском исследовании

Путин нашел ошибку искусственного интеллекта в медицинском исследовании - РИА Новости, 14.02.2024

Путин нашел ошибку искусственного интеллекта в медицинском исследовании

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра Московского центра телемедицины указал на ошибку искусственного интеллекта в исследовании МРТ головного мозга... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T17:07

2024-02-14T17:07

2024-02-14T18:28

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время осмотра Московского центра телемедицины указал на ошибку искусственного интеллекта в исследовании МРТ головного мозга одного из пациентов, медики согласились с замечанием и пообещали просигнализировать разработчикам. В ходе осмотра центра с участием мэра Москвы Сергея Собянина президента ознакомили с использованием технологий искусственного интеллекта в исследовании МРТ головного мозга пациентов. Врач-рентгенолог рассказал президенту, что предварительное заключение ИИ возможно использовать и при необходимости скорректировать, при этом на полноценное исследование у врача теперь уходит 5-10 минут вместо 30-40 минут. В качестве примера врачи показали Путину МРТ головного мозга одного из пациентов, страдающего рассеянным склерозом, и результаты исследования, сделанные с помощью ИИ. Осматривая материалы, сделанные искусственным интеллектом, Путин обнаружил просчеты в его работе. "Он не выделил, просчитался? Это правильно, да?", - спросил Путин у специалистов. "Бывает и такое, к сожалению", - ответил врач-рентгенолог. Путин уточнил, обращают ли врачи внимание на такие моменты. "Обязательно", - подтвердил собеседник президента. "Здесь он мог просчитаться?" - уточнил Путин. "Мог, если мог, то тогда мы сигнализируем об этом. … Обратим на это внимание и как раз просигнализируем об этом разработчикам", - ответил Путину врач-рентгенолог. Также президент спросил одну из сотрудниц центра, которая до этого работала в поликлинике, об уровне зарплаты на предыдущем месте работы. Та призналась, что это была "средняя по Москве" зарплата, тогда - 3,5 года назад – она получала около 90 тысяч рублей. На вопрос Путина о нынешней зарплате девушка ответила, что получает 200 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240125/meditsina-1923429264.html

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Путин и Собянин в Московском Центре диагностики и телемедицины Путин вместе с Собяниным осмотрел Московский Центр диагностики и телемедицины. Мэр рассказал президенту о количестве новых медицинских объектов в городе - за последние 5 лет их построено или реконструировано 2 миллиона. 2024-02-14T17:07 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, москва, владимир путин, сергей собянин