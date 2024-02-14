https://ria.ru/20240214/putin-1927385418.html
Путин нашел ошибку искусственного интеллекта в медицинском исследовании
Путин нашел ошибку искусственного интеллекта в медицинском исследовании - РИА Новости, 14.02.2024
Путин нашел ошибку искусственного интеллекта в медицинском исследовании
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра Московского центра телемедицины указал на ошибку искусственного интеллекта в исследовании МРТ головного мозга... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:07
2024-02-14T17:07
2024-02-14T18:28
россия
москва
владимир путин
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927374577_50:0:3691:2048_1920x0_80_0_0_d2517813696b3fc8ae09671b0530c2a7.png
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время осмотра Московского центра телемедицины указал на ошибку искусственного интеллекта в исследовании МРТ головного мозга одного из пациентов, медики согласились с замечанием и пообещали просигнализировать разработчикам. В ходе осмотра центра с участием мэра Москвы Сергея Собянина президента ознакомили с использованием технологий искусственного интеллекта в исследовании МРТ головного мозга пациентов. Врач-рентгенолог рассказал президенту, что предварительное заключение ИИ возможно использовать и при необходимости скорректировать, при этом на полноценное исследование у врача теперь уходит 5-10 минут вместо 30-40 минут. В качестве примера врачи показали Путину МРТ головного мозга одного из пациентов, страдающего рассеянным склерозом, и результаты исследования, сделанные с помощью ИИ. Осматривая материалы, сделанные искусственным интеллектом, Путин обнаружил просчеты в его работе. "Он не выделил, просчитался? Это правильно, да?", - спросил Путин у специалистов. "Бывает и такое, к сожалению", - ответил врач-рентгенолог. Путин уточнил, обращают ли врачи внимание на такие моменты. "Обязательно", - подтвердил собеседник президента. "Здесь он мог просчитаться?" - уточнил Путин. "Мог, если мог, то тогда мы сигнализируем об этом. … Обратим на это внимание и как раз просигнализируем об этом разработчикам", - ответил Путину врач-рентгенолог. Также президент спросил одну из сотрудниц центра, которая до этого работала в поликлинике, об уровне зарплаты на предыдущем месте работы. Та призналась, что это была "средняя по Москве" зарплата, тогда - 3,5 года назад – она получала около 90 тысяч рублей. На вопрос Путина о нынешней зарплате девушка ответила, что получает 200 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240125/meditsina-1923429264.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927374577_505:0:3236:2048_1920x0_80_0_0_009b8f9a501e05453bb2f6979f63af8a.png
Путин и Собянин в Московском Центре диагностики и телемедицины
Путин вместе с Собяниным осмотрел Московский Центр диагностики и телемедицины. Мэр рассказал президенту о количестве новых медицинских объектов в городе - за последние 5 лет их построено или реконструировано 2 миллиона.
2024-02-14T17:07
true
PT1M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владимир путин, сергей собянин
Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Собянин
Путин нашел ошибку искусственного интеллекта в медицинском исследовании
Путин указал на ошибку ИИ в исследовании МРТ головного мозга одного из пациентов
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время осмотра Московского центра телемедицины указал на ошибку искусственного интеллекта в исследовании МРТ головного мозга одного из пациентов, медики согласились с замечанием и пообещали просигнализировать разработчикам.
В ходе осмотра центра с участием мэра Москвы Сергея Собянина президента ознакомили с использованием технологий искусственного интеллекта в исследовании МРТ головного мозга пациентов. Врач-рентгенолог рассказал президенту, что предварительное заключение ИИ возможно использовать и при необходимости скорректировать, при этом на полноценное исследование у врача теперь уходит 5-10 минут вместо 30-40 минут.
В качестве примера врачи показали Путину МРТ головного мозга одного из пациентов, страдающего рассеянным склерозом, и результаты исследования, сделанные с помощью ИИ. Осматривая материалы, сделанные искусственным интеллектом, Путин обнаружил просчеты в его работе.
"Он не выделил, просчитался? Это правильно, да?", - спросил Путин у специалистов. "Бывает и такое, к сожалению", - ответил врач-рентгенолог.
Путин уточнил, обращают ли врачи внимание на такие моменты. "Обязательно", - подтвердил собеседник президента.
"Здесь он мог просчитаться?" - уточнил Путин. "Мог, если мог, то тогда мы сигнализируем об этом. … Обратим на это внимание и как раз просигнализируем об этом разработчикам", - ответил Путину врач-рентгенолог.
Также президент спросил одну из сотрудниц центра, которая до этого работала в поликлинике, об уровне зарплаты на предыдущем месте работы. Та призналась, что это была "средняя по Москве" зарплата, тогда - 3,5 года назад – она получала около 90 тысяч рублей. На вопрос Путина о нынешней зарплате девушка ответила, что получает 200 тысяч рублей.
Мурашко рассказал об использовании искусственного интеллекта в медицине