https://ria.ru/20240214/putin-1927360607.html

Путин посетил Московский Центр диагностики и телемедицины

Путин посетил Московский Центр диагностики и телемедицины - РИА Новости, 14.02.2024

Путин посетил Московский Центр диагностики и телемедицины

Президент России Владимир Путин посетил Московский Центр диагностики и телемедицины. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T15:42

2024-02-14T15:42

2024-02-14T15:44

россия

владимир путин

павел зарубин

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732954210_0:406:2919:2048_1920x0_80_0_0_1677e4152c70628a62ab796161e5de46.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил Московский Центр диагностики и телемедицины. Это первый в России и один из самых крупных в мире телерадиологический центр, предназначенный для дистанционного централизованного описания и контроля качества лучевых исследований, выполняемых в городских медицинских организациях. До 2020 года в московских поликлиниках действовала традиционная модель лучевой диагностики. Результаты исследований описывали штатные рентгенологи поликлиник. В зависимости от загруженности специалиста время описания снимков составляло от нескольких часов и до нескольких суток (в среднем – 27,5 часов). Переход к новой модели – централизованному описанию лучевых исследований – стал возможен благодаря масштабному обновлению оборудования, в рамках которого было закуплено 1300 единиц цифровой медицинской техники (компьютерные и магнитно-резонансные томографы, ангиографы, рентген-аппараты, маммографы и т.п.). В 2019 году все цифровые диагностические устройства столичных медицинских организаций были подключены к Единому радиологическому сервису (ЕРИС), интегрированному с ЕМИАС (Единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы). После выполнения исследований цифровые снимки автоматически включаются в базу данных ЕРИС, а их расшифровка проводится централизованно рентгенологами Центра диагностики и телемедицины. Подготовленные заключения автоматически сохраняются в базе данных ЕМИАС и включаются в электронные медицинские карты пациентов. Во время пандемии COVID-19 Центр стал ключевым звеном системы диагностики ковидной пневмонии. В 2020-2022 годах специалисты Центра описали около 1 миллиона "ковидных" исследований. В настоящее время в Центре работают около 400 врачей-рентгенологов городских поликлиник, которые описывают порядка 130 тысяч снимков в неделю – компьютерных и магнитно-резонансных томограмм, маммограмм и рентгенологических снимков, выполняемых в 90 медицинских организациях Москвы. В прошлом году было выполнено описание 5 миллионов исследований – в 2 раза больше, чем годом ранее. Новая модель организации службы лучевой диагностики позволила сократить время описания исследований в 16 раз (с 27,5 часов до 1 часа 44 минут). Нагрузка на специалистов распределяется более равномерно, а для повышения качества описаний сформированы экспертные группы по ряду специализаций с целью обсуждения сложных диагностических случаев в режиме реального времени. Кроме того, в своей работе специалисты могут использовать широкие возможности цифровых помощников. В частности, активно используются компьютерное зрение – автоматизированное выявление признаков патологии на основе алгоритмов искусственного интеллекта. В распоряжении московских врачей имеется более 50 сервисов компьютерного зрения по 29 клиническим направлениям. Нейросети помогают находить на медицинских изображениях (маммограммах, КТ, МРТ и рентгеновских снимках) признаки рака легкого, пневмонии, остеопороза, аневризмы аорты, ишемической болезни сердца, инсульта, легочной гипертензии, гидроторакса – всего 37 различных заболеваний. Точность диагностики ИИ-сервисов достигает 95%. Благодаря внедрению искусственного интеллекта время на описание снимка сократилось в среднем на 30%. С системой столичного здравоохранения сотрудничают 26 компаний-разработчиков, которые предоставляют сервисы, позволяющие выявлять признаки одного или нескольких заболеваний. Также Центр диагностики и телемедицины является научной базой для разработки и внедрения в клиническую практику передовых решений для лучевой и инструментальной диагностики. Собственные разработки фантомов и медицинских симуляторов, образовательные курсы помогают обучать врачей, рентгенолаборантов и молодых специалистов. Специалисты Центра разработали более 800 научных материалов и образовательных программ. Кадры посещения опубликовал в своем Telegram-канале тележурналист Павел Зарубин.

https://ria.ru/20231114/onlayn-konsultatsii-1909459212.html

https://ria.ru/20230926/retsepty-1898785134.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, павел зарубин, москва