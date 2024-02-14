https://ria.ru/20240214/putin-1927307232.html

Путин в среду выступит на Форуме будущих технологий

Путин в среду выступит на Форуме будущих технологий - РИА Новости, 14.02.2024

Путин в среду выступит на Форуме будущих технологий

Президент РФ Владимир Путин в среду выступит на Форуме будущих технологий, а также пообщается с учеными, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T12:47

2024-02-14T12:47

2024-02-14T12:51

владимир путин

наука

россия

москва

дмитрий песков

сергей собянин

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду выступит на Форуме будущих технологий, а также пообщается с учеными, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин в среду встретится с мэром Москвы Сергеем Собяниным и обсудит развитие инноваций в московском здравоохранении. Также ожидается выступление президента на Форуме будущих технологий, рассказал Песков."Будет объемное выступление президента. Также состоится общение президента с учеными, тоже большая часть этих выступлений будет открыта для прессы", - сказал Песков. Он добавил, что поздним вечером у президента запланированы другие отдельные встречи непубличного характера.

https://ria.ru/20240214/putin-1927289523.html

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владимир путин, россия, москва, дмитрий песков, сергей собянин