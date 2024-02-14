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Путин в среду выступит на Форуме будущих технологий - РИА Новости, 14.02.2024
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Наука
 
12:47 14.02.2024 (обновлено: 12:51 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/putin-1927307232.html
Путин в среду выступит на Форуме будущих технологий
Путин в среду выступит на Форуме будущих технологий - РИА Новости, 14.02.2024
Путин в среду выступит на Форуме будущих технологий
Президент РФ Владимир Путин в среду выступит на Форуме будущих технологий, а также пообщается с учеными, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T12:47
2024-02-14T12:51
владимир путин
наука
россия
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду выступит на Форуме будущих технологий, а также пообщается с учеными, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин в среду встретится с мэром Москвы Сергеем Собяниным и обсудит развитие инноваций в московском здравоохранении. Также ожидается выступление президента на Форуме будущих технологий, рассказал Песков."Будет объемное выступление президента. Также состоится общение президента с учеными, тоже большая часть этих выступлений будет открыта для прессы", - сказал Песков. Он добавил, что поздним вечером у президента запланированы другие отдельные встречи непубличного характера.
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владимир путин, россия, москва, дмитрий песков, сергей собянин
Владимир Путин, Наука, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Сергей Собянин
Путин в среду выступит на Форуме будущих технологий

Песков: Путин выступит на Форуме будущих технологий, пообщается с учёными

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду выступит на Форуме будущих технологий, а также пообщается с учеными, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин в среду встретится с мэром Москвы Сергеем Собяниным и обсудит развитие инноваций в московском здравоохранении. Также ожидается выступление президента на Форуме будущих технологий, рассказал Песков.
"Будет объемное выступление президента. Также состоится общение президента с учеными, тоже большая часть этих выступлений будет открыта для прессы", - сказал Песков. Он добавил, что поздним вечером у президента запланированы другие отдельные встречи непубличного характера.
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