https://ria.ru/20240214/putin-1927307232.html
Путин в среду выступит на Форуме будущих технологий
Путин в среду выступит на Форуме будущих технологий - РИА Новости, 14.02.2024
Путин в среду выступит на Форуме будущих технологий
Президент РФ Владимир Путин в среду выступит на Форуме будущих технологий, а также пообщается с учеными, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T12:47
2024-02-14T12:47
2024-02-14T12:51
владимир путин
наука
россия
москва
дмитрий песков
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924158673_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_7a676cae7965f68369f7fe6e74d96972.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду выступит на Форуме будущих технологий, а также пообщается с учеными, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин в среду встретится с мэром Москвы Сергеем Собяниным и обсудит развитие инноваций в московском здравоохранении. Также ожидается выступление президента на Форуме будущих технологий, рассказал Песков."Будет объемное выступление президента. Также состоится общение президента с учеными, тоже большая часть этих выступлений будет открыта для прессы", - сказал Песков. Он добавил, что поздним вечером у президента запланированы другие отдельные встречи непубличного характера.
https://ria.ru/20240214/putin-1927289523.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924158673_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_b1703d91b4167f8b82544ee1e21cf888.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, москва, дмитрий песков, сергей собянин
Владимир Путин, Наука, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Сергей Собянин
Путин в среду выступит на Форуме будущих технологий
Песков: Путин выступит на Форуме будущих технологий, пообщается с учёными
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду выступит на Форуме будущих технологий, а также пообщается с учеными, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин в среду встретится с мэром Москвы Сергеем Собяниным и обсудит развитие инноваций в московском здравоохранении. Также ожидается выступление президента на Форуме будущих технологий, рассказал Песков.
"Будет объемное выступление президента. Также состоится общение президента с учеными, тоже большая часть этих выступлений будет открыта для прессы", - сказал Песков. Он добавил, что поздним вечером у президента запланированы другие отдельные встречи непубличного характера.
Путин призвал обеспечить безопасность при внедрении новых технологий в МЧС