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Путин обсудит с Собяниным ситуацию по вопросам московского здравоохранения - РИА Новости, 14.02.2024
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12:45 14.02.2024 (обновлено: 12:49 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/putin-1927305708.html
Путин обсудит с Собяниным ситуацию по вопросам московского здравоохранения
Путин обсудит с Собяниным ситуацию по вопросам московского здравоохранения - РИА Новости, 14.02.2024
Путин обсудит с Собяниным ситуацию по вопросам московского здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин в среду планирует обсудить с мэром Москвы Сергеем Собяниным вопросы развития цифровых технологий и искусственного интеллекта в... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T12:45
2024-02-14T12:49
владимир путин
общество
москва
россия
сергей собянин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду планирует обсудить с мэром Москвы Сергеем Собяниным вопросы развития цифровых технологий и искусственного интеллекта в московском здравоохранении, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Большую часть рабочего дня Путин посвятит передовым технологиям, технологиям будущего с акцентом на медицинские технологии. Для этого вместе с мэром Москвы Собяниным они позанимаются вопросами инноваций, внедрения цифровых технологий и технологий, основанных на искусственном интеллекте, в московском здравоохранении. Мы расскажем вам о деталях этого общения", - сказал Песков.
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владимир путин, общество, москва, россия, сергей собянин, дмитрий песков
Владимир Путин, Общество, Москва, Россия, Сергей Собянин, Дмитрий Песков
Путин обсудит с Собяниным ситуацию по вопросам московского здравоохранения

Песков: Путин в среду обсудит с Собяниным ситуацию с московским здравоохранением

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин . Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду планирует обсудить с мэром Москвы Сергеем Собяниным вопросы развития цифровых технологий и искусственного интеллекта в московском здравоохранении, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Большую часть рабочего дня Путин посвятит передовым технологиям, технологиям будущего с акцентом на медицинские технологии. Для этого вместе с мэром Москвы Собяниным они позанимаются вопросами инноваций, внедрения цифровых технологий и технологий, основанных на искусственном интеллекте, в московском здравоохранении. Мы расскажем вам о деталях этого общения", - сказал Песков.
Донецк - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Собянин рассказал о планах восстановительных работ в Донецке и Луганске
12 февраля, 07:32
 
Владимир ПутинОбществоМоскваРоссияСергей СобянинДмитрий Песков
 
 
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