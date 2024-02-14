https://ria.ru/20240214/putin-1927305708.html

Путин обсудит с Собяниным ситуацию по вопросам московского здравоохранения

Путин обсудит с Собяниным ситуацию по вопросам московского здравоохранения - РИА Новости, 14.02.2024

Путин обсудит с Собяниным ситуацию по вопросам московского здравоохранения

Президент РФ Владимир Путин в среду планирует обсудить с мэром Москвы Сергеем Собяниным вопросы развития цифровых технологий и искусственного интеллекта в... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T12:45

2024-02-14T12:45

2024-02-14T12:49

владимир путин

общество

москва

россия

сергей собянин

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду планирует обсудить с мэром Москвы Сергеем Собяниным вопросы развития цифровых технологий и искусственного интеллекта в московском здравоохранении, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Большую часть рабочего дня Путин посвятит передовым технологиям, технологиям будущего с акцентом на медицинские технологии. Для этого вместе с мэром Москвы Собяниным они позанимаются вопросами инноваций, внедрения цифровых технологий и технологий, основанных на искусственном интеллекте, в московском здравоохранении. Мы расскажем вам о деталях этого общения", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240212/vosstanovlenie-1926772130.html

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владимир путин, общество, москва, россия, сергей собянин, дмитрий песков