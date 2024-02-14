https://ria.ru/20240214/putin-1927281238.html

Путин призвал уделить внимание развитию гражданской обороны в регионах

Путин призвал уделить внимание развитию гражданской обороны в регионах - РИА Новости, 14.02.2024

Путин призвал уделить внимание развитию гражданской обороны в регионах

Президент РФ Владимир Путин поручил МЧС уделить особое внимание развитию гражданской обороны в регионах, которые находятся в непосредственной близости от линии... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T11:17

2024-02-14T11:17

2024-02-14T11:27

владимир путин

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил МЧС уделить особое внимание развитию гражданской обороны в регионах, которые находятся в непосредственной близости от линии боевых действий и подвергаются атакам неонацистов."Речь о совершенствовании системы гражданской обороны. Здесь, как уже отмечал, надо всесторонне использовать опыт, полученный в ходе специальной военной операции. Уделить особое внимание совершенствованию всех элементов и звеньев гражданской обороны в регионах, которые находятся в непосредственной близости от линии боевых действий, подвергаются террористическим атакам неонацистов. Это касается и оперативной помощи гражданам, которые пострадали от диверсий и обстрелов", - сказал Путин в видеоприветствии участникам расширенной коллегии МЧС.

https://ria.ru/20240214/mchs-1927278799.html

россия

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владимир путин, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)