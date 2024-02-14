https://ria.ru/20240214/putin-1927281238.html
Путин призвал уделить внимание развитию гражданской обороны в регионах
Путин призвал уделить внимание развитию гражданской обороны в регионах - РИА Новости, 14.02.2024
Путин призвал уделить внимание развитию гражданской обороны в регионах
Президент РФ Владимир Путин поручил МЧС уделить особое внимание развитию гражданской обороны в регионах, которые находятся в непосредственной близости от линии... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T11:17
2024-02-14T11:17
2024-02-14T11:27
владимир путин
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926333062_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3fea72dce96d37d043bb4a00dd542fd9.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил МЧС уделить особое внимание развитию гражданской обороны в регионах, которые находятся в непосредственной близости от линии боевых действий и подвергаются атакам неонацистов."Речь о совершенствовании системы гражданской обороны. Здесь, как уже отмечал, надо всесторонне использовать опыт, полученный в ходе специальной военной операции. Уделить особое внимание совершенствованию всех элементов и звеньев гражданской обороны в регионах, которые находятся в непосредственной близости от линии боевых действий, подвергаются террористическим атакам неонацистов. Это касается и оперативной помощи гражданам, которые пострадали от диверсий и обстрелов", - сказал Путин в видеоприветствии участникам расширенной коллегии МЧС.
https://ria.ru/20240214/mchs-1927278799.html
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РИА Новости
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владимир путин, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Владимир Путин, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Путин призвал уделить внимание развитию гражданской обороны в регионах
Путин: необходимо уделить внимание развитию гражданской обороны в регионах
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил МЧС уделить особое внимание развитию гражданской обороны в регионах, которые находятся в непосредственной близости от линии боевых действий и подвергаются атакам неонацистов.
"Речь о совершенствовании системы гражданской обороны. Здесь, как уже отмечал, надо всесторонне использовать опыт, полученный в ходе специальной военной операции. Уделить особое внимание совершенствованию всех элементов и звеньев гражданской обороны в регионах, которые находятся в непосредственной близости от линии боевых действий, подвергаются террористическим атакам неонацистов. Это касается и оперативной помощи гражданам, которые пострадали от диверсий и обстрелов", - сказал Путин в видеоприветствии участникам расширенной коллегии МЧС.
Путин отметил вклад МЧС в ликвидацию последствий паводков и пожаров