https://ria.ru/20240214/putin-1927278910.html
Путин призвал внедрять новое ПО в систему предупреждения ЧС
Путин призвал внедрять новое ПО в систему предупреждения ЧС - РИА Новости, 14.02.2024
Путин призвал внедрять новое ПО в систему предупреждения ЧС
Президент РФ Владимир Путин заявил, что особого внимания сегодня требует развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций в России, для чего необходимо в... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T11:07
2024-02-14T11:07
2024-02-14T11:49
владимир путин
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что особого внимания сегодня требует развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций в России, для чего необходимо в том числе внедрять новое программное обеспечение и использовать современные технологии."Особого внимания требует развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций. А для этого активнее необходимо использовать возможности современных цифровых технологий, внедрять новое программное обеспечение, которое позволит оперативно получать и анализировать информацию о потенциальных чрезвычайных ситуациях", - сказал Путин в своём видеообращении к участникам расширенной коллегии МЧС.Он указал на то, что такое развитие системы оповещения позволит принимать оптимальные решения по реагированию в каждом таком конкретном случае и "действовать на опережение".
https://ria.ru/20240214/mchs-1927285117.html
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владимир путин, общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Владимир Путин, Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Путин призвал внедрять новое ПО в систему предупреждения ЧС
Путин: особого внимания требует развитие системы предупреждения ЧС