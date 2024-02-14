https://ria.ru/20240214/putin-1927278910.html

Путин призвал внедрять новое ПО в систему предупреждения ЧС

Путин призвал внедрять новое ПО в систему предупреждения ЧС - РИА Новости, 14.02.2024

Путин призвал внедрять новое ПО в систему предупреждения ЧС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что особого внимания сегодня требует развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций в России, для чего необходимо в... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T11:07

2024-02-14T11:07

2024-02-14T11:49

владимир путин

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что особого внимания сегодня требует развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций в России, для чего необходимо в том числе внедрять новое программное обеспечение и использовать современные технологии."Особого внимания требует развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций. А для этого активнее необходимо использовать возможности современных цифровых технологий, внедрять новое программное обеспечение, которое позволит оперативно получать и анализировать информацию о потенциальных чрезвычайных ситуациях", - сказал Путин в своём видеообращении к участникам расширенной коллегии МЧС.Он указал на то, что такое развитие системы оповещения позволит принимать оптимальные решения по реагированию в каждом таком конкретном случае и "действовать на опережение".

https://ria.ru/20240214/mchs-1927285117.html

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владимир путин, общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)