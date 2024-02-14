https://ria.ru/20240214/putin-1927245600.html

Путин подписал закон о совершенствовании системы единства измерений

Путин подписал закон о совершенствовании системы единства измерений - РИА Новости, 14.02.2024

Путин подписал закон о совершенствовании системы единства измерений

Президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании системы единства измерений с учетом правоприменительной практики. Документ размещен на сайте... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T10:02

2024-02-14T10:02

2024-02-14T10:02

россия

владимир путин

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

общество

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании системы единства измерений с учетом правоприменительной практики. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ уточняет понятийный аппарат закона "Об обеспечении единства измерений", а также сферу его применения и госрегулирования. При этом в эталонную базу РФ, помимо государственных эталонов, включаются также эталоны юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Одной из важных новелл является "амнистия для средств измерений, допущенных к применению до вступления в силу законодательства об обеспечении единства измерений", говорил ранее руководитель Росстандарта Антон Шалаев. С введением в РФ госрегулирования в этой сфере к применению стали допускаться только средства измерений утвержденного типа, а многочисленное измерительное оборудование, изготовленное в 1980-х годах, осталось за рамками законодательства, пояснял он. Таких средств измерений особенно много на промышленных предприятиях и предприятиях ОПК. По словам главы Росстандарта, вносимые изменения позволят применять подобное оборудование, не проходя дополнительных процедур, которые несут существенную дополнительную нагрузку для предприятий. При этом речь идет только о случаях, когда оборудование находится в исправном состоянии, а его точность подтверждена по итогам поверки. Другой новеллой является введение регламентации использования иностранных средств измерений при проведении работ за пределами России. С этим сталкивается, например, госкорпорация "Росатом" при строительстве объектов в других государствах. Кроме того, измерительное оборудование зарубежного производства используется на газовозах при погрузке и выгрузке сжиженного природного газа. Изменения в законодательстве позволят легитимно применять средства измерения, принадлежащие в том числе иностранным организациям или иностранного производства, но только в том случае, если обеспечена прослеживаемость к российским государственным первичным эталонам, говорил Шалаев. Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года, за исключением отдельных положений, которые касаются Государственной метрологической службы – они начнут действовать с 1 января 2026 года.

https://ria.ru/20240214/putin-1927238904.html

https://ria.ru/20240207/zakon-1925968052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество