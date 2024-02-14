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Путин подписал закон о соцдоплатах к пенсии для участников студотрядов - РИА Новости, 14.02.2024
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09:43 14.02.2024 (обновлено: 09:44 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/putin-1927241078.html
Путин подписал закон о соцдоплатах к пенсии для участников студотрядов
Путин подписал закон о соцдоплатах к пенсии для участников студотрядов - РИА Новости, 14.02.2024
Путин подписал закон о соцдоплатах к пенсии для участников студотрядов
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети и студенты, которым полагается пенсия по потере кормильца или по инвалидности, смогут... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T09:43
2024-02-14T09:44
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети и студенты, которым полагается пенсия по потере кормильца или по инвалидности, смогут получать социальную доплату к ней при работе в студенческих отрядах. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно ранее действовавшим нормам законодательства, социальная доплата не выплачивалась в период выполнения работы, во время которой дети-инвалиды, инвалиды с детства и дети, которым установлена пенсия по случаю потери кормильца, подлежат обязательно пенсионному страхованию. Данный закон предусматривает сохранение соцдоплаты к пенсии для указанных категорий лиц за период их работы в студотрядах по трудовым договорам в каникулярное время. Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20240202/pensii-1924924015.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о соцдоплатах к пенсии для участников студотрядов

Путин подписал закон о социальных доплатах к пенсии для участников студотрядов

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети и студенты, которым полагается пенсия по потере кормильца или по инвалидности, смогут получать социальную доплату к ней при работе в студенческих отрядах.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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Согласно ранее действовавшим нормам законодательства, социальная доплата не выплачивалась в период выполнения работы, во время которой дети-инвалиды, инвалиды с детства и дети, которым установлена пенсия по случаю потери кормильца, подлежат обязательно пенсионному страхованию. Данный закон предусматривает сохранение соцдоплаты к пенсии для указанных категорий лиц за период их работы в студотрядах по трудовым договорам в каникулярное время.
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
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