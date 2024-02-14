https://ria.ru/20240214/putin-1927241078.html
Путин подписал закон о соцдоплатах к пенсии для участников студотрядов
Путин подписал закон о соцдоплатах к пенсии для участников студотрядов - РИА Новости, 14.02.2024
Путин подписал закон о соцдоплатах к пенсии для участников студотрядов
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети и студенты, которым полагается пенсия по потере кормильца или по инвалидности, смогут... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T09:43
2024-02-14T09:43
2024-02-14T09:44
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732954210_0:406:2919:2048_1920x0_80_0_0_1677e4152c70628a62ab796161e5de46.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети и студенты, которым полагается пенсия по потере кормильца или по инвалидности, смогут получать социальную доплату к ней при работе в студенческих отрядах. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно ранее действовавшим нормам законодательства, социальная доплата не выплачивалась в период выполнения работы, во время которой дети-инвалиды, инвалиды с детства и дети, которым установлена пенсия по случаю потери кормильца, подлежат обязательно пенсионному страхованию. Данный закон предусматривает сохранение соцдоплаты к пенсии для указанных категорий лиц за период их работы в студотрядах по трудовым договорам в каникулярное время. Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20240202/pensii-1924924015.html
https://ria.ru/20240105/pensiya-1919758742.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732954210_671:800:2335:2048_1920x0_80_0_0_df61ec12d8e1f0424593f377ca382915.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о соцдоплатах к пенсии для участников студотрядов
Путин подписал закон о социальных доплатах к пенсии для участников студотрядов