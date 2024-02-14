https://ria.ru/20240214/putin-1927238904.html
Путин подписал закон об издержках за доследственные проверки
Путин подписал закон об издержках за доследственные проверки - РИА Новости, 14.02.2024
Путин подписал закон об издержках за доследственные проверки
Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении единообразного применения положений Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК РФ) в части... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T09:31
2024-02-14T09:31
2024-02-14T09:31
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении единообразного применения положений Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК РФ) в части возмещения процессуальных издержек за доследственные проверки, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Законом вносятся изменения в статьи 131 и 132 УПК РФ. Прежде положения статьи 131 УПК РФ к процессуальным издержкам относили расходы, связанные с производством по уголовному делу. Кроме того, возмещение таких расходов осуществлялось в установленном статьей 132 УПК РФ порядке за счет средств федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства. Вместе с тем, в соответствии с прежними нормами законодательства, должностное лицо или орган, производящие доследственную проверку, было вправе до возбуждения уголовного дела производить процессуальные действия, совершение которых может потребовать материальных затрат. Изменениями устанавливается возможность распространения процедуры возмещения процессуальных издержек на все уголовное судопроизводство.
https://ria.ru/20240214/sudy-1927237528.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин подписал закон об издержках за доследственные проверки
Путин подписал закон о возмещении издержек за доследственные проверки
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении единообразного применения положений Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК РФ) в части возмещения процессуальных издержек за доследственные проверки, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Законом вносятся изменения в статьи 131 и 132 УПК РФ. Прежде положения статьи 131 УПК РФ к процессуальным издержкам относили расходы, связанные с производством по уголовному делу. Кроме того, возмещение таких расходов осуществлялось в установленном статьей 132 УПК РФ порядке за счет средств федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства.
Вместе с тем, в соответствии с прежними нормами законодательства, должностное лицо или орган, производящие доследственную проверку, было вправе до возбуждения уголовного дела производить процессуальные действия, совершение которых может потребовать материальных затрат.
Изменениями устанавливается возможность распространения процедуры возмещения процессуальных издержек на все уголовное судопроизводство.
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