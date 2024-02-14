https://ria.ru/20240214/putin-1927238904.html

Путин подписал закон об издержках за доследственные проверки

Путин подписал закон об издержках за доследственные проверки - РИА Новости, 14.02.2024

Путин подписал закон об издержках за доследственные проверки

Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении единообразного применения положений Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК РФ) в части... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T09:31

2024-02-14T09:31

2024-02-14T09:31

россия

владимир путин

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918529895_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_3e3ec302d6745cd546fc1b6f4a0ba90d.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении единообразного применения положений Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК РФ) в части возмещения процессуальных издержек за доследственные проверки, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Законом вносятся изменения в статьи 131 и 132 УПК РФ. Прежде положения статьи 131 УПК РФ к процессуальным издержкам относили расходы, связанные с производством по уголовному делу. Кроме того, возмещение таких расходов осуществлялось в установленном статьей 132 УПК РФ порядке за счет средств федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства. Вместе с тем, в соответствии с прежними нормами законодательства, должностное лицо или орган, производящие доследственную проверку, было вправе до возбуждения уголовного дела производить процессуальные действия, совершение которых может потребовать материальных затрат. Изменениями устанавливается возможность распространения процедуры возмещения процессуальных издержек на все уголовное судопроизводство.

https://ria.ru/20240214/sudy-1927237528.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, политика