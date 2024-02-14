https://ria.ru/20240214/proval-1927271623.html

Главком ВСУ подтвердил провал контрнаступления Украины, заявил эксперт

Главком ВСУ подтвердил провал контрнаступления Украины, заявил эксперт - РИА Новости, 14.02.2024

Главком ВСУ подтвердил провал контрнаступления Украины, заявил эксперт

Заявление главкома ВСУ Александра Сырского о том, что Украина переходит к обороне, подтверждает провал контрнаступления и стратегическую инициативу российских... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T10:54

2024-02-14T10:54

2024-02-14T10:54

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Заявление главкома ВСУ Александра Сырского о том, что Украина переходит к обороне, подтверждает провал контрнаступления и стратегическую инициативу российских войск, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Сырский в интервью немецкому телеканалу ZDF, которое было записано за несколько дней до его назначения на пост главкома ВСУ, заявил, что украинские войска перешли от наступательных действий к оборонительным. "Это констатация фактов в условиях новой реальности, когда украинское контрнаступление полностью провалилось и привело к огромному количеству потерь среди украинских военнослужащих. Новый главком анонсировал, что Украина больше не будет наступать, по крайней мере, в данный момент, поскольку главная цель – это удержать позиции", - сказал Коротченко. По его словам, заявление Сырского отражает ситуацию на линии боевого соприкосновения и подтверждает, что стратегическая инициатива перешла к российским войскам. Владимир Зеленский 8 февраля подписал указ о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. Ранее Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ.

https://ria.ru/20230727/svo-1886388932.html

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в мире, украина, александр сырский, владимир зеленский, игорь коротченко, вооруженные силы украины