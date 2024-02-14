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Главком ВСУ подтвердил провал контрнаступления Украины, заявил эксперт
Главком ВСУ подтвердил провал контрнаступления Украины, заявил эксперт - РИА Новости, 14.02.2024
Главком ВСУ подтвердил провал контрнаступления Украины, заявил эксперт
Заявление главкома ВСУ Александра Сырского о том, что Украина переходит к обороне, подтверждает провал контрнаступления и стратегическую инициативу российских... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T10:54
2024-02-14T10:54
2024-02-14T10:54
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Заявление главкома ВСУ Александра Сырского о том, что Украина переходит к обороне, подтверждает провал контрнаступления и стратегическую инициативу российских войск, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Сырский в интервью немецкому телеканалу ZDF, которое было записано за несколько дней до его назначения на пост главкома ВСУ, заявил, что украинские войска перешли от наступательных действий к оборонительным. "Это констатация фактов в условиях новой реальности, когда украинское контрнаступление полностью провалилось и привело к огромному количеству потерь среди украинских военнослужащих. Новый главком анонсировал, что Украина больше не будет наступать, по крайней мере, в данный момент, поскольку главная цель – это удержать позиции", - сказал Коротченко. По его словам, заявление Сырского отражает ситуацию на линии боевого соприкосновения и подтверждает, что стратегическая инициатива перешла к российским войскам. Владимир Зеленский 8 февраля подписал указ о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. Ранее Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ.
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в мире, украина, александр сырский, владимир зеленский, игорь коротченко, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Игорь Коротченко, Вооруженные силы Украины
Главком ВСУ подтвердил провал контрнаступления Украины, заявил эксперт
Коротченко: главком ВСУ подтвердил провал контрнаступления Украины
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Заявление главкома ВСУ Александра Сырского о том, что Украина переходит к обороне, подтверждает провал контрнаступления и стратегическую инициативу российских войск, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Сырский в интервью немецкому телеканалу ZDF, которое было записано за несколько дней до его назначения на пост главкома ВСУ, заявил, что украинские войска перешли от наступательных действий к оборонительным.
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"Это констатация фактов в условиях новой реальности, когда украинское контрнаступление полностью провалилось и привело к огромному количеству потерь среди украинских военнослужащих. Новый главком анонсировал, что Украина больше не будет наступать, по крайней мере, в данный момент, поскольку главная цель – это удержать позиции", - сказал Коротченко.
По его словам, заявление Сырского отражает ситуацию на линии боевого соприкосновения и подтверждает, что стратегическая инициатива перешла к российским войскам.
Владимир Зеленский 8 февраля подписал указ о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. Ранее Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ.
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