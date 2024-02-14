Рейтинг@Mail.ru
Главком ВСУ подтвердил провал контрнаступления Украины, заявил эксперт - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/proval-1927271623.html
Главком ВСУ подтвердил провал контрнаступления Украины, заявил эксперт
Главком ВСУ подтвердил провал контрнаступления Украины, заявил эксперт - РИА Новости, 14.02.2024
Главком ВСУ подтвердил провал контрнаступления Украины, заявил эксперт
Заявление главкома ВСУ Александра Сырского о том, что Украина переходит к обороне, подтверждает провал контрнаступления и стратегическую инициативу российских... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T10:54
2024-02-14T10:54
в мире
украина
александр сырский
владимир зеленский
игорь коротченко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926369791_0:0:2153:1211_1920x0_80_0_0_784d509f01aa5ad1a0feb63ac541d4da.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Заявление главкома ВСУ Александра Сырского о том, что Украина переходит к обороне, подтверждает провал контрнаступления и стратегическую инициативу российских войск, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Сырский в интервью немецкому телеканалу ZDF, которое было записано за несколько дней до его назначения на пост главкома ВСУ, заявил, что украинские войска перешли от наступательных действий к оборонительным. "Это констатация фактов в условиях новой реальности, когда украинское контрнаступление полностью провалилось и привело к огромному количеству потерь среди украинских военнослужащих. Новый главком анонсировал, что Украина больше не будет наступать, по крайней мере, в данный момент, поскольку главная цель – это удержать позиции", - сказал Коротченко. По его словам, заявление Сырского отражает ситуацию на линии боевого соприкосновения и подтверждает, что стратегическая инициатива перешла к российским войскам. Владимир Зеленский 8 февраля подписал указ о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. Ранее Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ.
https://ria.ru/20230727/svo-1886388932.html
https://ria.ru/20231110/proval-1908644003.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926369791_0:0:2029:1522_1920x0_80_0_0_41925117d76e3d45ad392d3a5d9f0762.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, александр сырский, владимир зеленский, игорь коротченко, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Игорь Коротченко, Вооруженные силы Украины
Главком ВСУ подтвердил провал контрнаступления Украины, заявил эксперт

Коротченко: главком ВСУ подтвердил провал контрнаступления Украины

© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Заявление главкома ВСУ Александра Сырского о том, что Украина переходит к обороне, подтверждает провал контрнаступления и стратегическую инициативу российских войск, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Сырский в интервью немецкому телеканалу ZDF, которое было записано за несколько дней до его назначения на пост главкома ВСУ, заявил, что украинские войска перешли от наступательных действий к оборонительным.
Разбитая украинская бронетехника в Артемовске - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
"Армия США тоже не способна на это". На Западе объяснили провал ВСУ
27 июля 2023, 08:00
«
"Это констатация фактов в условиях новой реальности, когда украинское контрнаступление полностью провалилось и привело к огромному количеству потерь среди украинских военнослужащих. Новый главком анонсировал, что Украина больше не будет наступать, по крайней мере, в данный момент, поскольку главная цель – это удержать позиции", - сказал Коротченко.
По его словам, заявление Сырского отражает ситуацию на линии боевого соприкосновения и подтверждает, что стратегическая инициатива перешла к российским войскам.
Владимир Зеленский 8 февраля подписал указ о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. Ранее Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ.
Украинские военнослужащие осматривают тело солдата в Харьковской области, 17 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Данные не врут. СМИ признали крупный провал ВСУ
10 ноября 2023, 13:26
 
В миреУкраинаАлександр СырскийВладимир ЗеленскийИгорь КоротченкоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала