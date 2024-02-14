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Джонсон: палату представителей не принудят к принятию проекта помощи Киеву

Джонсон: палату представителей не принудят к принятию проекта помощи Киеву - РИА Новости, 14.02.2024

Джонсон: палату представителей не принудят к принятию проекта помощи Киеву

Палату представителей США не удастся вслед за сенатом заставить принять законопроект о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, заявил спикер палаты Майк... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T19:10

2024-02-14T19:10

2024-02-14T19:21

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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Палату представителей США не удастся вслед за сенатом заставить принять законопроект о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, заявил спикер палаты Майк Джонсон. "Палату под руководством республиканцев не удастся... заставить принять законопроект о зарубежной помощи, против которого выступило большинство республиканских сенаторов и который ничем не помогает обезопасить нашу границу", - сказал Джонсон на пресс-конференции. Белый дом призывает конгрессменов срочно утвердить законопроект, выделяющий более 60 миллиардов долларов на возобновление помощи Украине, после того, как инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов."Нас не принудить к действию сенату, который в последнем направленном нам продукте и словом не обмолвился об американской границе. Ни слова о безопасности", - сказал Джонсон.Он дал понять, что конгрессмены намерены самостоятельно сформулировать предложения, назвав "важными" все затронутые вопросы."Палата формулирует свою волю. Мы буквально час назад провели совещание республиканцев палаты в полном составе. Есть масса идей, как решать эти вопросы. Мы ими займемся, выполним свой долг в этом отношении. Работа сейчас начинается всерьез", - сказал Джонсон.

https://ria.ru/20240214/pomosch-1927357765.html

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в мире, украина, майк джонсон, киев, сша