https://ria.ru/20240214/probka-1927335069.html

На польской-украинской границе из-за протеста фермеров образовалась пробка

На польской-украинской границе из-за протеста фермеров образовалась пробка - РИА Новости, 14.02.2024

На польской-украинской границе из-за протеста фермеров образовалась пробка

Из-за протестов фермеров перед пунктом пропуска "Дорохуск — Ягодин" на границе Польши и Украины образовалась пробка из грузовиков более чем на 20 километров,... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T14:16

2024-02-14T14:16

2024-02-14T15:57

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ДОРОХУСК (Польша), 14 фев — РИА Новости. Из-за протестов фермеров перед пунктом пропуска "Дорохуск — Ягодин" на границе Польши и Украины образовалась пробка из грузовиков более чем на 20 километров, сообщил корреспондент РИА Новости.Большегрузные автомобили стоят прямо на проезжей части дороги, ведущей в сторону украинской границы, движение затруднено. Следующие в попутном направлении машины вынуждены ехать по встречной полосе, а встречные — по обочине.Подавляющее большинство автомобилей в очереди имеют украинскую регистрацию, попадаются машины с номерами Молдавии, Румынии и других стран."У нас кончается топливо, кончаются деньги и припасы. Поляки ничего вразумительного не говорят, когда мы сможем проехать домой. Еще немного — и настанет гуманитарная катастрофа", — заявил один из украинских водителей. Он напомнил, что во время недавнего протеста польских перевозчиков, которые, как и фермеры, перекрывали пункты пропуска, прямо в очереди скончались несколько водителей-украинцев. На автозаправке, которая находится у дороги, считают, что очередь быстро не рассосется. При этом на участке видна усиленная работа польских таможенной и транспортной служб, организованы мобильные пункты, где проверяют украинские грузовики на предмет легальности ввозимого товара.Перед самим пунктом пропуска несколько десятков фермеров, среди которых представители движения "Обманутая деревня", перегородили дорогу. Они пропускают лишь по одному автомобилю в час. Свободно могут проехать машины с грузами военного и гуманитарного назначения. Отвечая на вопрос, почему фермеры, которые протестуют против сельхозпродукции с Украины, не пропускают машины в обратном направлении, один из участников акции, представившийся Лукашем, обратил внимание на грузы, которые перевозят украинские дальнобойщики: дорогие автомобили, сельскохозяйственную технику, стройматериалы. Он пообещал, что протест затянется надолго."Нам нечего терять, и мы будем добиваться выполнения своих требований", — сказал Лукаш, отметив, что польские фермеры из-за наплыва украинского продовольствия оказались в катастрофическом положении.По его словам, из-за украинского импорта закупочные цены на польское зерно, овощи, фрукты и ягоды упали в несколько раз."Многие фермеры уже разорились или скоро разорятся. Несколько человек уже покончили с собой", — заключил пояснил собеседник агентства.В пятницу начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск". Двадцатого февраля протестующие пообещали заблокировать все погранпереходы с Украиной.Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении зерна из постсоветской республики. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240214/blokada-1927261969.html

https://ria.ru/20240105/granitsa-1919762938.html

https://ria.ru/20231219/ekonomika-1916746574.html

https://ria.ru/20240213/kontrol-1927169178.html

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Пробка из грузовиков в 20 км на границе Польши и Украины Пробка из грузовиков в 20 км образовалась перед пунктом пропуска "Дорохуск – Ягодин" на границе Польши и Украины 2024-02-14T14:16 true PT0M51S

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в мире, украина, молдавия, румыния, всемирная торговая организация (вто), евросоюз