Рейтинг@Mail.ru
Путин анонсировал изменения в принципах работы системы здравоохранения - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 14.02.2024 (обновлено: 18:52 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/printsipy-1927399946.html
Путин анонсировал изменения в принципах работы системы здравоохранения
Путин анонсировал изменения в принципах работы системы здравоохранения - РИА Новости, 14.02.2024
Путин анонсировал изменения в принципах работы системы здравоохранения
В России предстоит серьезно изменить принципы работы системы здравоохранения, в центре внимания должны находиться человек и его здоровье, заявил Владимир Путин... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:51
2024-02-14T18:52
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927404468_0:446:2355:1771_1920x0_80_0_0_4f949c2619842826dd9e4da9c5088816.jpg
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В России предстоит серьезно изменить принципы работы системы здравоохранения, в центре внимания должны находиться человек и его здоровье, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Форума технологий будущего.&quot;В предстоящие годы предстоит серьезно изменить принципы и подходы системы здравоохранения, нам нужно настроить всю систему от первичного звена до ведущих клиник, институтов на сбережение здоровья граждан, на количество оказанных услуг. Человек и его здоровье должны находиться в центре всей системы здравоохранения&quot;, — сказал президент.Глава государства предложил с 1 марта повысить размер выплат медикам:Президент поручил правительству завершить работу в короткие сроки, чтобы уже с 1 апреля медработники начали получать повышенные выплаты за март задним числом."Еще одно решение, которое касается всех медицинских работников. С 1 апреля регионы должны повысить до 50 процентов окладную часть их заработной платы, сохранив при этом дополнительные выплаты", — подчеркнул Путин.Говоря о ситуации с диагностированием онкологических заболеваний в России, он заявил, что более половины из них выявляют на начальной стадии. При этом на 60 процентов выросли объемы химиотерапии, более чем на 25 процентов — лучевой терапии.&quot;Мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин — вакцин против рака — и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. И рассчитываю, что уже скоро они будут эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии&quot;, — заявил президент.По его словам, за последние годы построены новые и оснащены существующие поликлиники и районные больницы, в малых городах и сельских территориях открывают фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. Проект модернизации первичного звена здравоохранения будет продолжен.Кроме того, российский лидер предложил:Также он поручил правительству до конца года запустить новый нацпроект по развитию современных технологий сбережения здоровья."До конца десятилетия нужно снизить до минимума заболеваемость гепатитом С. Именно на это направлена наша специальная программа, реализацию которой мы начали в прошлом году", — уточнил президент.Путин добавил, что нужно быть готовыми к любым вызовам, включая угрозы вспышек новых глобальных эпидемий. Для этого страна должна иметь мощную суверенную научную и технологическую базу и инфраструктуру.
https://ria.ru/20240214/putin-1927403127.html
https://ria.ru/20240214/fapy-1927404718.html
https://ria.ru/20240214/putin-1927385418.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927404468_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_03d2ffb772fd57a33427756b454e252f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин анонсировал изменения в принципах работы системы здравоохранения

Путин: предстоит серьезно изменить принципы работы системы здравоохранения

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий "Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня: опережая время"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня: опережая время - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В России предстоит серьезно изменить принципы работы системы здравоохранения, в центре внимания должны находиться человек и его здоровье, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Форума технологий будущего.
«

"В предстоящие годы предстоит серьезно изменить принципы и подходы системы здравоохранения, нам нужно настроить всю систему от первичного звена до ведущих клиник, институтов на сбережение здоровья граждан, на количество оказанных услуг. Человек и его здоровье должны находиться в центре всей системы здравоохранения", — сказал президент.

Глава государства предложил с 1 марта повысить размер выплат медикам:
  • в городах с населением от 50 тысяч до 100 тысяч человек врачи, помимо базовой зарплаты, будут получать 29 тысяч рублей, а средний медперсонал — 13 тысяч рублей;
  • в населенных пунктах, где живет менее 50 тысяч человек, врачи будут дополнительно получать 50 тысяч рублей, а медработники среднего звена — 30 тысяч рублей.
Президент поручил правительству завершить работу в короткие сроки, чтобы уже с 1 апреля медработники начали получать повышенные выплаты за март задним числом.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения ГБУЗ Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Путин призвал стать глобальными лидерами в медицине
Вчера, 17:58
"Еще одно решение, которое касается всех медицинских работников. С 1 апреля регионы должны повысить до 50 процентов окладную часть их заработной платы, сохранив при этом дополнительные выплаты", — подчеркнул Путин.
Говоря о ситуации с диагностированием онкологических заболеваний в России, он заявил, что более половины из них выявляют на начальной стадии. При этом на 60 процентов выросли объемы химиотерапии, более чем на 25 процентов — лучевой терапии.
«

"Мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин — вакцин против рака — и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. И рассчитываю, что уже скоро они будут эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии", — заявил президент.

По его словам, за последние годы построены новые и оснащены существующие поликлиники и районные больницы, в малых городах и сельских территориях открывают фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. Проект модернизации первичного звена здравоохранения будет продолжен.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Путин рассказал об увеличении поддержки ФАПов
Вчера, 18:02
Кроме того, российский лидер предложил:
  • расширить сеть национальных медицинских исследовательских центров, усилить их взаимодействие с другими исследовательскими институтами;
  • развивать санитарную авиацию и расширять географию ее работы, строить в том числе вертолетные площадки, а также увеличивать количество вылетов;
  • расширить программу строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в регионах;
  • увеличить объем средств на разработку инновационных медицинских продуктов.
Также он поручил правительству до конца года запустить новый нацпроект по развитию современных технологий сбережения здоровья.
«
"До конца десятилетия нужно снизить до минимума заболеваемость гепатитом С. Именно на это направлена наша специальная программа, реализацию которой мы начали в прошлом году", — уточнил президент.
Путин добавил, что нужно быть готовыми к любым вызовам, включая угрозы вспышек новых глобальных эпидемий. Для этого страна должна иметь мощную суверенную научную и технологическую базу и инфраструктуру.
Путин и Собянин в Московском Центре диагностики и телемедицины - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Путин нашел ошибку искусственного интеллекта в медицинском исследовании
Вчера, 17:07
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала