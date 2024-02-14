https://ria.ru/20240214/printsipy-1927399946.html

Путин анонсировал изменения в принципах работы системы здравоохранения

Путин анонсировал изменения в принципах работы системы здравоохранения - РИА Новости, 14.02.2024

Путин анонсировал изменения в принципах работы системы здравоохранения

В России предстоит серьезно изменить принципы работы системы здравоохранения, в центре внимания должны находиться человек и его здоровье, заявил Владимир Путин... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T17:51

2024-02-14T17:51

2024-02-14T18:52

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В России предстоит серьезно изменить принципы работы системы здравоохранения, в центре внимания должны находиться человек и его здоровье, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Форума технологий будущего."В предстоящие годы предстоит серьезно изменить принципы и подходы системы здравоохранения, нам нужно настроить всю систему от первичного звена до ведущих клиник, институтов на сбережение здоровья граждан, на количество оказанных услуг. Человек и его здоровье должны находиться в центре всей системы здравоохранения", — сказал президент.Глава государства предложил с 1 марта повысить размер выплат медикам:Президент поручил правительству завершить работу в короткие сроки, чтобы уже с 1 апреля медработники начали получать повышенные выплаты за март задним числом."Еще одно решение, которое касается всех медицинских работников. С 1 апреля регионы должны повысить до 50 процентов окладную часть их заработной платы, сохранив при этом дополнительные выплаты", — подчеркнул Путин.Говоря о ситуации с диагностированием онкологических заболеваний в России, он заявил, что более половины из них выявляют на начальной стадии. При этом на 60 процентов выросли объемы химиотерапии, более чем на 25 процентов — лучевой терапии."Мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин — вакцин против рака — и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. И рассчитываю, что уже скоро они будут эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии", — заявил президент.По его словам, за последние годы построены новые и оснащены существующие поликлиники и районные больницы, в малых городах и сельских территориях открывают фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. Проект модернизации первичного звена здравоохранения будет продолжен.Кроме того, российский лидер предложил:Также он поручил правительству до конца года запустить новый нацпроект по развитию современных технологий сбережения здоровья."До конца десятилетия нужно снизить до минимума заболеваемость гепатитом С. Именно на это направлена наша специальная программа, реализацию которой мы начали в прошлом году", — уточнил президент.Путин добавил, что нужно быть готовыми к любым вызовам, включая угрозы вспышек новых глобальных эпидемий. Для этого страна должна иметь мощную суверенную научную и технологическую базу и инфраструктуру.

https://ria.ru/20240214/putin-1927403127.html

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россия, владимир путин, общество