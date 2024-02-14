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На Алтае спасателю вынесли приговор на гибель ребенка в бассейне - РИА Новости, 14.02.2024
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14:20 14.02.2024 (обновлено: 14:39 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/prigovor-1927335993.html
На Алтае спасателю вынесли приговор на гибель ребенка в бассейне
На Алтае спасателю вынесли приговор на гибель ребенка в бассейне - РИА Новости, 14.02.2024
На Алтае спасателю вынесли приговор на гибель ребенка в бассейне
Год условно получил спасатель, проморгавший гибель мальчика в бассейне в санатории в Алтайском крае, сообщила помощник прокурора региона Мария Антошкина РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T14:20
2024-02-14T14:39
происшествия
алтайский край
россия
тальменский район
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БАРНАУЛ, 14 фев - РИА Новости. Год условно получил спасатель, проморгавший гибель мальчика в бассейне в санатории в Алтайском крае, сообщила помощник прокурора региона Мария Антошкина "Тальменский районный суд Алтайского края вынес приговор по уголовному делу в отношении инструктора-спасателя. Он признан виновным по п. "в" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. В СУСК по региону добавляют, что в санатории "Обские плёсы" Тальменского района в бассейне "Бригантина" было обнаружено тело 12-летнего мальчика с признаками утопления. В воде ребенок был без индивидуальных спасательных средств и сопровождающих его взрослых, самостоятельно переместился в глубокую часть бассейна, но выплыть оттуда не смог. Отмечается, что мальчик находился на отдыхе с семьёй. "При этом инструктор пребывал в непосредственной близости от несовершеннолетнего в момент его купания, но должных мер по предотвращению гибели ребенка не предпринял. Судом виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно, с испытательным сроком 2 года", - отметила Антошкина.
https://ria.ru/20240109/rebenok-1920341705.html
алтайский край
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происшествия, алтайский край, россия, тальменский район
Происшествия, Алтайский край, Россия, Тальменский район
На Алтае спасателю вынесли приговор на гибель ребенка в бассейне

Спасатель, допустивший гибель мальчика в бассейне на Алтае, получил год условно

© СУСК РФ по Алтайскому краюБассейн "Бригантина" в санатории "Обские плесы"
Бассейн Бригантина в санатории Обские плесы
© СУСК РФ по Алтайскому краю
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 14 фев - РИА Новости. Год условно получил спасатель, проморгавший гибель мальчика в бассейне в санатории в Алтайском крае, сообщила помощник прокурора региона Мария Антошкина
«
"Тальменский районный суд Алтайского края вынес приговор по уголовному делу в отношении инструктора-спасателя. Он признан виновным по п. "в" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
В СУСК по региону добавляют, что в санатории "Обские плёсы" Тальменского района в бассейне "Бригантина" было обнаружено тело 12-летнего мальчика с признаками утопления. В воде ребенок был без индивидуальных спасательных средств и сопровождающих его взрослых, самостоятельно переместился в глубокую часть бассейна, но выплыть оттуда не смог. Отмечается, что мальчик находился на отдыхе с семьёй.
© СУСК РФ по Алтайскому краюБассейн "Бригантина" в санатории "Обские плесы"
Бассейн Бригантина в санатории Обские плесы
© СУСК РФ по Алтайскому краю
Бассейн "Бригантина" в санатории "Обские плесы"
«
"При этом инструктор пребывал в непосредственной близости от несовершеннолетнего в момент его купания, но должных мер по предотвращению гибели ребенка не предпринял. Судом виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно, с испытательным сроком 2 года", - отметила Антошкина.
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