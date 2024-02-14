https://ria.ru/20240214/pozhar-1927363976.html

В Петербурге загорелся автосервис

В Петербурге загорелся автосервис - РИА Новости, 14.02.2024

В Петербурге загорелся автосервис

В здании автосервиса в Петербурге произошел пожар на площади 200 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T15:54

2024-02-14T15:54

2024-02-14T17:36

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. В здании автосервиса в Петербурге произошел пожар на площади 200 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС. Пожар произошел на улице Салова во Фрунзенском районе. "В здании автосервиса размером 15 на 40 метров происходит горение на площади 200 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: пять единиц техники и 20 человек.

https://ria.ru/20231023/proisshestvie-1904662885.html

санкт-петербург

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург