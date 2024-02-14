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В Петербурге загорелся автосервис - РИА Новости, 14.02.2024
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15:54 14.02.2024 (обновлено: 17:36 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/pozhar-1927363976.html
В Петербурге загорелся автосервис
В Петербурге загорелся автосервис - РИА Новости, 14.02.2024
В Петербурге загорелся автосервис
В здании автосервиса в Петербурге произошел пожар на площади 200 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T15:54
2024-02-14T17:36
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. В здании автосервиса в Петербурге произошел пожар на площади 200 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС. Пожар произошел на улице Салова во Фрунзенском районе. "В здании автосервиса размером 15 на 40 метров происходит горение на площади 200 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: пять единиц техники и 20 человек.
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санкт-петербург
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Санкт-Петербург
В Петербурге загорелся автосервис

В здании автосервиса в Петербурге произошел пожар на площади 200 "квадратов"

© МЧС России/TelegramМесто пожара в автосервисе в Санкт-Петербурге. 14 февраля 2024
Место пожара в автосервисе в Санкт-Петербурге. 14 февраля 2024
© МЧС России/Telegram
Место пожара в автосервисе в Санкт-Петербурге. 14 февраля 2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. В здании автосервиса в Петербурге произошел пожар на площади 200 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС.
Пожар произошел на улице Салова во Фрунзенском районе.
«
"В здании автосервиса размером 15 на 40 метров происходит горение на площади 200 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлечено от МЧС: пять единиц техники и 20 человек.
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