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Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 14.02.2024
Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 40 украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, орудие Д-20, а... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T16:14
2024-02-14T16:14
2024-02-14T16:20
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 40 украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, орудие Д-20, а также три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 28-й механизированной, 45-й артиллерийской бригад ВСУ, 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка, Степовое Запорожской области, Ильинка Днепропетровской области и Тягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля, орудие Д-20, а также три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Запорожская область, Днепропетровская область
Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли на Херсонском направлении до 40 военных и две БМП
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 40 украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, орудие Д-20, а также три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", сообщило Минобороны РФ.
"На херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 28-й механизированной, 45-й артиллерийской бригад ВСУ, 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка, Степовое Запорожской области, Ильинка Днепропетровской области и Тягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля, орудие Д-20, а также три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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