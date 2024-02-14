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Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 14.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:14 14.02.2024 (обновлено: 16:20 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/poteri-1927369623.html
Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 14.02.2024
Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 40 украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, орудие Д-20, а... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T16:14
2024-02-14T16:20
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
запорожская область
днепропетровская область
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 40 украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, орудие Д-20, а также три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 28-й механизированной, 45-й артиллерийской бригад ВСУ, 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка, Степовое Запорожской области, Ильинка Днепропетровской области и Тягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля, орудие Д-20, а также три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240206/mobilizatsiya-1925678794.html
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вооруженные силы украины, россия, запорожская область, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Запорожская область, Днепропетровская область
Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли на Херсонском направлении до 40 военных и две БМП

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 40 украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, орудие Д-20, а также три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", сообщило Минобороны РФ.
"На херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 28-й механизированной, 45-й артиллерийской бригад ВСУ, 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка, Степовое Запорожской области, Ильинка Днепропетровской области и Тягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля, орудие Д-20, а также три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияЗапорожская областьДнепропетровская область
 
 
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