https://ria.ru/20240214/poteri-1927369623.html

Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 14.02.2024

Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 40 украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, орудие Д-20, а... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T16:14

2024-02-14T16:14

2024-02-14T16:20

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

запорожская область

днепропетровская область

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 40 украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, орудие Д-20, а также три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 28-й механизированной, 45-й артиллерийской бригад ВСУ, 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка, Степовое Запорожской области, Ильинка Днепропетровской области и Тягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля, орудие Д-20, а также три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240206/mobilizatsiya-1925678794.html

россия

запорожская область

днепропетровская область

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вооруженные силы украины, россия, запорожская область, днепропетровская область