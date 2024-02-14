"Прекратите". Китайский дипломат резко высказался о Западе в ООН
Newsweek: постпред КНР при ООН призвал Запад прекратить поставки оружия Киеву
© AP Photo / Mary AltafferПостоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь
© AP Photo / Mary Altaffer
Постоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Западным странам необходимо прекратить снабжать Украину оружием, заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, его слова приводит Newsweek.
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"Некоторые страны должны немедленно прекратить подливать масло в огонь и перестать подрывать дипломатические усилия международного сообщества", — сказал он на заседании Совбеза ООН.
Чжан Цзюнь также призвал Североатлантический альянс прекратить политику односторонних санкций и клеветы.
"НАТО, в частности, должна отказаться от мифа о силе и прекратить выступать с угрозами и призывами к войне", — резюмировал дипломат.
В ноябре прошлого года посол России в КНР Игорь Моргулов заявил, что Пекин отчетливо осознает реальные геополитические причины, приведшие к текущему кризису на Украине, в частности деструктивную роль внерегиональных игроков.
Власти Китая в феврале 2023 года опубликовали документ со своей позицией по урегулированию конфликта. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса в постсоветской республике.
Как отмечал президент России Владимир Путин, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.