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"Прекратите". Китайский дипломат резко высказался о Западе в ООН - РИА Новости, 14.02.2024
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11:29 14.02.2024 (обновлено: 13:39 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/postavka-1927284957.html
"Прекратите". Китайский дипломат резко высказался о Западе в ООН
"Прекратите". Китайский дипломат резко высказался о Западе в ООН - РИА Новости, 14.02.2024
"Прекратите". Китайский дипломат резко высказался о Западе в ООН
Западным странам необходимо прекратить снабжать Украину оружием, заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, его слова приводит Newsweek. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T11:29
2024-02-14T13:39
в мире
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чжан цзюнь
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Западным странам необходимо прекратить снабжать Украину оружием, заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, его слова приводит Newsweek."Некоторые страны должны немедленно прекратить подливать масло в огонь и перестать подрывать дипломатические усилия международного сообщества", — сказал он на заседании Совбеза ООН.Чжан Цзюнь также призвал Североатлантический альянс прекратить политику односторонних санкций и клеветы."НАТО, в частности, должна отказаться от мифа о силе и прекратить выступать с угрозами и призывами к войне", — резюмировал дипломат.В ноябре прошлого года посол России в КНР Игорь Моргулов заявил, что Пекин отчетливо осознает реальные геополитические причины, приведшие к текущему кризису на Украине, в частности деструктивную роль внерегиональных игроков.Власти Китая в феврале 2023 года опубликовали документ со своей позицией по урегулированию конфликта. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса в постсоветской республике. Как отмечал президент России Владимир Путин, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
https://ria.ru/20240214/ataki-1927233742.html
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в мире, украина, китай, россия, чжан цзюнь, игорь моргулов, владимир путин, оон, нато
В мире, Украина, Китай, Россия, Чжан Цзюнь, Игорь Моргулов, Владимир Путин, ООН, НАТО
"Прекратите". Китайский дипломат резко высказался о Западе в ООН

Newsweek: постпред КНР при ООН призвал Запад прекратить поставки оружия Киеву

© AP Photo / Mary AltafferПостоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь
Постоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
Постоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Западным странам необходимо прекратить снабжать Украину оружием, заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, его слова приводит Newsweek.
«
"Некоторые страны должны немедленно прекратить подливать масло в огонь и перестать подрывать дипломатические усилия международного сообщества", — сказал он на заседании Совбеза ООН.
Чжан Цзюнь также призвал Североатлантический альянс прекратить политику односторонних санкций и клеветы.
"НАТО, в частности, должна отказаться от мифа о силе и прекратить выступать с угрозами и призывами к войне", — резюмировал дипломат.
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Власти Китая в феврале 2023 года опубликовали документ со своей позицией по урегулированию конфликта. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса в постсоветской республике.
Как отмечал президент России Владимир Путин, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
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