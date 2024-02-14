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Песков ответил на вопрос о дате послания президента Федеральному Собранию - РИА Новости, 14.02.2024
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19:48 14.02.2024 (обновлено: 19:55 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/poslanie-1927430451.html
Песков ответил на вопрос о дате послания президента Федеральному Собранию
Песков ответил на вопрос о дате послания президента Федеральному Собранию - РИА Новости, 14.02.2024
Песков ответил на вопрос о дате послания президента Федеральному Собранию
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков пообещал своевременно проинформировать о дате послания главы российского государства... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T19:48
2024-02-14T19:55
россия
владимир путин
дмитрий песков
политика
послание президента федеральному собранию
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков пообещал своевременно проинформировать о дате послания главы российского государства Федеральному собранию."Мы своевременно проинформируем вас", - сказал Песков РИА Новости в ответ на вопрос, состоится ли послание 29 февраля.
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россия, владимир путин, дмитрий песков, политика, послание президента федеральному собранию
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика, Послание президента Федеральному собранию
Песков ответил на вопрос о дате послания президента Федеральному Собранию

Песков: Кремль проинформирует о дате послания президента Федеральному Собранию

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкТрибуна перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Трибуна перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Трибуна перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков пообещал своевременно проинформировать о дате послания главы российского государства Федеральному собранию.
«
"Мы своевременно проинформируем вас", - сказал Песков РИА Новости в ответ на вопрос, состоится ли послание 29 февраля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
В Кремле рассказали о подготовке к посланию Путина Федеральному Собранию
13 февраля, 12:33
 
РоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковПолитикаПослание президента Федеральному собранию
 
 
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