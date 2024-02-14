https://ria.ru/20240214/poslanie-1927430451.html
Песков ответил на вопрос о дате послания президента Федеральному Собранию
Песков ответил на вопрос о дате послания президента Федеральному Собранию - РИА Новости, 14.02.2024
Песков ответил на вопрос о дате послания президента Федеральному Собранию
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков пообещал своевременно проинформировать о дате послания главы российского государства... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T19:48
2024-02-14T19:48
2024-02-14T19:55
россия
владимир путин
дмитрий песков
политика
послание президента федеральному собранию
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков пообещал своевременно проинформировать о дате послания главы российского государства Федеральному собранию."Мы своевременно проинформируем вас", - сказал Песков РИА Новости в ответ на вопрос, состоится ли послание 29 февраля.
https://ria.ru/20240213/poslanie-1927041031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дмитрий песков, политика, послание президента федеральному собранию
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика, Послание президента Федеральному собранию
Песков ответил на вопрос о дате послания президента Федеральному Собранию
Песков: Кремль проинформирует о дате послания президента Федеральному Собранию