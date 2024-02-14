https://ria.ru/20240214/poslanie-1927430451.html

Песков ответил на вопрос о дате послания президента Федеральному Собранию

Песков ответил на вопрос о дате послания президента Федеральному Собранию - РИА Новости, 14.02.2024

Песков ответил на вопрос о дате послания президента Федеральному Собранию

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков пообещал своевременно проинформировать о дате послания главы российского государства... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T19:48

2024-02-14T19:48

2024-02-14T19:55

россия

владимир путин

дмитрий песков

политика

послание президента федеральному собранию

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков пообещал своевременно проинформировать о дате послания главы российского государства Федеральному собранию."Мы своевременно проинформируем вас", - сказал Песков РИА Новости в ответ на вопрос, состоится ли послание 29 февраля.

https://ria.ru/20240213/poslanie-1927041031.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, дмитрий песков, политика, послание президента федеральному собранию