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Американский сенатор заметил странную деталь в голосовании за помощь Киеву - РИА Новости, 14.02.2024
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15:32 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/pomosch-1927357765.html
Американский сенатор заметил странную деталь в голосовании за помощь Киеву
Американский сенатор заметил странную деталь в голосовании за помощь Киеву - РИА Новости, 14.02.2024
Американский сенатор заметил странную деталь в голосовании за помощь Киеву
Сенат США специально провел голосование за новый законопроект, включающий помощь Украине, ранним утром, написал американский сенатор Джош Хоули в социальной... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T15:32
2024-02-14T15:32
в мире
украина
сша
израиль
джош хоули
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Сенат США специально провел голосование за новый законопроект, включающий помощь Украине, ранним утром, написал американский сенатор Джош Хоули в социальной сети Х."Рано утром, пока никто не видел, сенат проголосовал за то, чтобы вложить еще 60 миллиардов долларов ваших денег в Украину", — возмутился он.Хоули отметил, что при этом на защиту американских границ не было выделено ни цента."Какое предательство", — подытожил политик.Во вторник сенат США поддержал законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню без мер на защиту американской границы. Законопроект предусматривает выделение 60,06 миллиарда долларов на поддержку Киева и 14,1 миллиарда — Тель-Авиву. Законопроект позже должен быть одобрен палатой представителей.
https://ria.ru/20240214/ataki-1927233742.html
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в мире, украина, сша, израиль, джош хоули
В мире, Украина, США, Израиль, Джош Хоули
Американский сенатор заметил странную деталь в голосовании за помощь Киеву

Сенатор Хоули: голосование за пакет помощи Киеву специально провели рано утром

© Pool/Graeme JenningsАмериканский сенатор Джош Хоули
Американский сенатор Джош Хоули
© Pool/Graeme Jennings
Американский сенатор Джош Хоули. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Сенат США специально провел голосование за новый законопроект, включающий помощь Украине, ранним утром, написал американский сенатор Джош Хоули в социальной сети Х.
"Рано утром, пока никто не видел, сенат проголосовал за то, чтобы вложить еще 60 миллиардов долларов ваших денег в Украину", — возмутился он.
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Хоули отметил, что при этом на защиту американских границ не было выделено ни цента.
"Какое предательство", — подытожил политик.
Во вторник сенат США поддержал законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню без мер на защиту американской границы. Законопроект предусматривает выделение 60,06 миллиарда долларов на поддержку Киева и 14,1 миллиарда — Тель-Авиву. Законопроект позже должен быть одобрен палатой представителей.
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