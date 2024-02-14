https://ria.ru/20240214/pomosch-1927357765.html

Американский сенатор заметил странную деталь в голосовании за помощь Киеву

Американский сенатор заметил странную деталь в голосовании за помощь Киеву - РИА Новости, 14.02.2024

Американский сенатор заметил странную деталь в голосовании за помощь Киеву

Сенат США специально провел голосование за новый законопроект, включающий помощь Украине, ранним утром, написал американский сенатор Джош Хоули в социальной... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T15:32

2024-02-14T15:32

2024-02-14T15:32

в мире

украина

сша

израиль

джош хоули

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Сенат США специально провел голосование за новый законопроект, включающий помощь Украине, ранним утром, написал американский сенатор Джош Хоули в социальной сети Х."Рано утром, пока никто не видел, сенат проголосовал за то, чтобы вложить еще 60 миллиардов долларов ваших денег в Украину", — возмутился он.Хоули отметил, что при этом на защиту американских границ не было выделено ни цента."Какое предательство", — подытожил политик.Во вторник сенат США поддержал законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню без мер на защиту американской границы. Законопроект предусматривает выделение 60,06 миллиарда долларов на поддержку Киева и 14,1 миллиарда — Тель-Авиву. Законопроект позже должен быть одобрен палатой представителей.

https://ria.ru/20240214/ataki-1927233742.html

https://ria.ru/20240214/konflikt-1927347811.html

украина

сша

израиль

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в мире, украина, сша, израиль, джош хоули