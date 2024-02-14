https://ria.ru/20240214/pomosch-1927218826.html

ЕБРР: финансовая помощь ЕС Украине превосходит "план Маршалла"

ЕБРР: финансовая помощь ЕС Украине превосходит "план Маршалла" - РИА Новости, 14.02.2024

ЕБРР: финансовая помощь ЕС Украине превосходит "план Маршалла"

Финансовая помощь ЕС Украине превосходит средства, выделенные США в рамках "плана Маршалла" (финансовая помощь США европейским странам после Второй мировой... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T03:43

2024-02-14T03:43

2024-02-14T03:43

в мире

украина

сша

германия

олаф шольц

евросоюз

европейский банк реконструкции и развития

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Финансовая помощь ЕС Украине превосходит средства, выделенные США в рамках "плана Маршалла" (финансовая помощь США европейским странам после Второй мировой войны), заявила глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо. "(Финансовая помощь ЕС) намного больше в реальном выражении, чем "план Маршалла" после Второй мировой войны с точки зрения доли ВВП", - приводит издание Politico слова Рено-Бассо. Она также отметила, что Украина "получила 50% своего бюджета посредством внешней поддержки". Канцлер ФРГ Олаф Шольц в августе 2022 года заявил, что восстановление Украины будет более масштабным, чем "план Маршалла", и обойдется в миллиарды. Шольц сказал, что обсуждение программы восстановления Украины ведется между G7 и ЕС. "Планом Маршалла" называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом.

https://ria.ru/20240214/ssha-1927210404.html

украина

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, германия, олаф шольц, евросоюз, европейский банк реконструкции и развития