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ЕБРР: финансовая помощь ЕС Украине превосходит "план Маршалла" - РИА Новости, 14.02.2024
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03:43 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/pomosch-1927218826.html
ЕБРР: финансовая помощь ЕС Украине превосходит "план Маршалла"
ЕБРР: финансовая помощь ЕС Украине превосходит "план Маршалла" - РИА Новости, 14.02.2024
ЕБРР: финансовая помощь ЕС Украине превосходит "план Маршалла"
Финансовая помощь ЕС Украине превосходит средства, выделенные США в рамках "плана Маршалла" (финансовая помощь США европейским странам после Второй мировой... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T03:43
2024-02-14T03:43
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олаф шольц
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Финансовая помощь ЕС Украине превосходит средства, выделенные США в рамках "плана Маршалла" (финансовая помощь США европейским странам после Второй мировой войны), заявила глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо. "(Финансовая помощь ЕС) намного больше в реальном выражении, чем "план Маршалла" после Второй мировой войны с точки зрения доли ВВП", - приводит издание Politico слова Рено-Бассо. Она также отметила, что Украина "получила 50% своего бюджета посредством внешней поддержки". Канцлер ФРГ Олаф Шольц в августе 2022 года заявил, что восстановление Украины будет более масштабным, чем "план Маршалла", и обойдется в миллиарды. Шольц сказал, что обсуждение программы восстановления Украины ведется между G7 и ЕС. "Планом Маршалла" называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом.
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в мире, украина, сша, германия, олаф шольц, евросоюз, европейский банк реконструкции и развития
В мире, Украина, США, Германия, Олаф Шольц, Евросоюз, Европейский банк реконструкции и развития
ЕБРР: финансовая помощь ЕС Украине превосходит "план Маршалла"

Глава ЕБРР: финансовая помощь ЕС Украине превосходит "план Маршалла"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Финансовая помощь ЕС Украине превосходит средства, выделенные США в рамках "плана Маршалла" (финансовая помощь США европейским странам после Второй мировой войны), заявила глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо.
"(Финансовая помощь ЕС) намного больше в реальном выражении, чем "план Маршалла" после Второй мировой войны с точки зрения доли ВВП", - приводит издание Politico слова Рено-Бассо.
Она также отметила, что Украина "получила 50% своего бюджета посредством внешней поддержки".
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в августе 2022 года заявил, что восстановление Украины будет более масштабным, чем "план Маршалла", и обойдется в миллиарды. Шольц сказал, что обсуждение программы восстановления Украины ведется между G7 и ЕС. "Планом Маршалла" называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом.
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Йеллен: бюджетная поддержка Украины важна как никогда раньше
00:52
 
В миреУкраинаСШАГерманияОлаф ШольцЕвросоюзЕвропейский банк реконструкции и развития
 
 
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