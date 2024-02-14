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"Русский красный". В МИД Украины впали в истерику из-за помады бренда MAC - РИА Новости, 14.02.2024
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18:16 14.02.2024 (обновлено: 19:26 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/pomada-1927411752.html
"Русский красный". В МИД Украины впали в истерику из-за помады бренда MAC
"Русский красный". В МИД Украины впали в истерику из-за помады бренда MAC - РИА Новости, 14.02.2024
"Русский красный". В МИД Украины впали в истерику из-за помады бренда MAC
Косметический бренд MAC должен запретить помаду оттенка "русский красный" из-за названия, заявили в МИД Украины. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T18:16
2024-02-14T19:26
политика
мид украины
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Косметический бренд MAC должен запретить помаду оттенка "русский красный" из-за названия, заявили в МИД Украины.&quot;Русский красный&quot; — название популярного оттенка, особенно бренда MAC cosmetics. Но дело совсем не в красоте или в любви. &lt;…&gt; Это настоящий цвет войны&quot;, — говорится в посте ведомства в соцсети X.Представители министерства также опубликовали хештег #StopRussianRed, что, возможно, намекает на желание украинского внешнеполитического ведомства сменить название оттенка.Косметический бренд MAC cosmetics основан в 1984 году в Канаде. Продукты компании можно купить более чем в 120 странах. Штаб-квартира бренда находится в Нью-Йорке.Киевские государственные деятели неоднократно выступали с абсурдными русофобскими требованиями. Так, в мае прошлого года посол Украины в Германии Алексей Макеев и живущие в Берлине выходцы из республики потребовали изменить название архитектурного ансамбля кафе "Москва" на кафе "Киев".
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политика, мид украины
Политика, МИД Украины
"Русский красный". В МИД Украины впали в истерику из-за помады бренда MAC

В МИД Украины потребовали от бренда MAC запретить "русский красный" цвет помады

© Fotolia / frameworks2014Поцелуй
Поцелуй - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© Fotolia / frameworks2014
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Косметический бренд MAC должен запретить помаду оттенка "русский красный" из-за названия, заявили в МИД Украины.
«

"Русский красный" — название популярного оттенка, особенно бренда MAC cosmetics. Но дело совсем не в красоте или в любви. <…> Это настоящий цвет войны", — говорится в посте ведомства в соцсети X.

Представители министерства также опубликовали хештег #StopRussianRed, что, возможно, намекает на желание украинского внешнеполитического ведомства сменить название оттенка.
Косметический бренд MAC cosmetics основан в 1984 году в Канаде. Продукты компании можно купить более чем в 120 странах. Штаб-квартира бренда находится в Нью-Йорке.
Киевские государственные деятели неоднократно выступали с абсурдными русофобскими требованиями. Так, в мае прошлого года посол Украины в Германии Алексей Макеев и живущие в Берлине выходцы из республики потребовали изменить название архитектурного ансамбля кафе "Москва" на кафе "Киев".
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