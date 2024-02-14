https://ria.ru/20240214/polsha-1927314556.html

Власти Польши предостерегли мэра Львова от использования языка бандеровщины

Власти Польши предостерегли мэра Львова от использования языка бандеровщины - РИА Новости, 14.02.2024

Власти Польши предостерегли мэра Львова от использования языка бандеровщины

Вице-спикер нижней палаты польского парламента Петр Згожельский обвинил мэра Львова Андрея Садового в использовании "бандеровского языка" и подчеркнул, что... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T13:03

2024-02-14T13:03

2024-02-14T13:03

в мире

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польша

львов

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андрей садовой

евросоюз

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ВАРШАВА, 14 фев - РИА Новости. Вице-спикер нижней палаты польского парламента Петр Згожельский обвинил мэра Львова Андрея Садового в использовании "бандеровского языка" и подчеркнул, что такой риторике не должно быть места на Украине. Садовой ранее назвал "пророссийскими провокаторами" польских фермеров, высыпавших украинское зерно из грузовиков в знак протеста против наплыва сельхозпродуктов с Украины в Польшу. "Мэру Львова Садовому я предлагаю выпить стакан воды прежде, чем он что-то скажет, потому что часто создается впечатление, что он говорит бандеровским языком, который не должен быть языком общения на Украине", - сказал вице-спикер в эфире телеканала Polsat. Згожельский также поддержал протестующих в Польше аграриев. "Это скандал, что продовольствие с конкурентной ценой и неизвестно каким химическим составом допустили в Польшу", - заявил он. Згожельский также раскритиковал замминистра экономики и торговли Украины Тараса Качку, который ранее заявил, что протестующие поляки вот-вот начнут убивать украинцев. "Ему лучше умерить свои высказывания, потому что у Украины не было, нет и не будет такого преданного друга, как Польша", - сказал Згожельский. Вице-спикер нижней палаты польского парламента попросил украинского министра не оскорблять польских фермеров и отметил, что это может грозить ухудшением отношений между странами. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Фермеры выступают по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных требований участников акции является прекращение импорта украинской сельскохозяйственной продукции. Протесты фермеров проходят в последние дни во многих странах Европы. Главные причины - стремление Европейской комиссии к реализации зеленой политики и наплыв на европейские рынки сельхозпродукции от международных агрохолдингов Украины. Соглашение ЕС с Киевом, продлевающее облегченный режим торговли, вызвало протесты, в частности, в Брюсселе. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240214/blokada-1927261969.html

https://ria.ru/20240212/ukraina-1926803517.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, польша, львов, тарас качка, андрей садовой, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)