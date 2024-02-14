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Власти Польши предостерегли мэра Львова от использования языка бандеровщины - РИА Новости, 14.02.2024
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13:03 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/polsha-1927314556.html
Власти Польши предостерегли мэра Львова от использования языка бандеровщины
Власти Польши предостерегли мэра Львова от использования языка бандеровщины - РИА Новости, 14.02.2024
Власти Польши предостерегли мэра Львова от использования языка бандеровщины
Вице-спикер нижней палаты польского парламента Петр Згожельский обвинил мэра Львова Андрея Садового в использовании "бандеровского языка" и подчеркнул, что... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T13:03
2024-02-14T13:03
в мире
украина
польша
львов
тарас качка
андрей садовой
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
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ВАРШАВА, 14 фев - РИА Новости. Вице-спикер нижней палаты польского парламента Петр Згожельский обвинил мэра Львова Андрея Садового в использовании "бандеровского языка" и подчеркнул, что такой риторике не должно быть места на Украине. Садовой ранее назвал "пророссийскими провокаторами" польских фермеров, высыпавших украинское зерно из грузовиков в знак протеста против наплыва сельхозпродуктов с Украины в Польшу. "Мэру Львова Садовому я предлагаю выпить стакан воды прежде, чем он что-то скажет, потому что часто создается впечатление, что он говорит бандеровским языком, который не должен быть языком общения на Украине", - сказал вице-спикер в эфире телеканала Polsat. Згожельский также поддержал протестующих в Польше аграриев. "Это скандал, что продовольствие с конкурентной ценой и неизвестно каким химическим составом допустили в Польшу", - заявил он. Згожельский также раскритиковал замминистра экономики и торговли Украины Тараса Качку, который ранее заявил, что протестующие поляки вот-вот начнут убивать украинцев. "Ему лучше умерить свои высказывания, потому что у Украины не было, нет и не будет такого преданного друга, как Польша", - сказал Згожельский. Вице-спикер нижней палаты польского парламента попросил украинского министра не оскорблять польских фермеров и отметил, что это может грозить ухудшением отношений между странами. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Фермеры выступают по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных требований участников акции является прекращение импорта украинской сельскохозяйственной продукции. Протесты фермеров проходят в последние дни во многих странах Европы. Главные причины - стремление Европейской комиссии к реализации зеленой политики и наплыв на европейские рынки сельхозпродукции от международных агрохолдингов Украины. Соглашение ЕС с Киевом, продлевающее облегченный режим торговли, вызвало протесты, в частности, в Брюсселе. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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в мире, украина, польша, львов, тарас качка, андрей садовой, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Украина, Польша, Львов, Тарас Качка, Андрей Садовой, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
Власти Польши предостерегли мэра Львова от использования языка бандеровщины

В Польше заявили, что мэр Львова Садовой часто говорит бандеровским языком

© РИА Новости / Александр Максименко | Перейти в медиабанкУкраинский политический деятель Андрей Садовой
Украинский политический деятель Андрей Садовой - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Александр Максименко
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Украинский политический деятель Андрей Садовой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 14 фев - РИА Новости. Вице-спикер нижней палаты польского парламента Петр Згожельский обвинил мэра Львова Андрея Садового в использовании "бандеровского языка" и подчеркнул, что такой риторике не должно быть места на Украине.
Садовой ранее назвал "пророссийскими провокаторами" польских фермеров, высыпавших украинское зерно из грузовиков в знак протеста против наплыва сельхозпродуктов с Украины в Польшу.
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"Мэру Львова Садовому я предлагаю выпить стакан воды прежде, чем он что-то скажет, потому что часто создается впечатление, что он говорит бандеровским языком, который не должен быть языком общения на Украине", - сказал вице-спикер в эфире телеканала Polsat.
Згожельский также поддержал протестующих в Польше аграриев.
"Это скандал, что продовольствие с конкурентной ценой и неизвестно каким химическим составом допустили в Польшу", - заявил он.
Згожельский также раскритиковал замминистра экономики и торговли Украины Тараса Качку, который ранее заявил, что протестующие поляки вот-вот начнут убивать украинцев.
"Ему лучше умерить свои высказывания, потому что у Украины не было, нет и не будет такого преданного друга, как Польша", - сказал Згожельский.
Вице-спикер нижней палаты польского парламента попросил украинского министра не оскорблять польских фермеров и отметил, что это может грозить ухудшением отношений между странами.
Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Фермеры выступают по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных требований участников акции является прекращение импорта украинской сельскохозяйственной продукции. Протесты фермеров проходят в последние дни во многих странах Европы. Главные причины - стремление Европейской комиссии к реализации зеленой политики и наплыв на европейские рынки сельхозпродукции от международных агрохолдингов Украины. Соглашение ЕС с Киевом, продлевающее облегченный режим торговли, вызвало протесты, в частности, в Брюсселе.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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