https://ria.ru/20240214/politsiya-1927363531.html

Полиция ХМАО займется школьником, сделавшим сальто из окна дома

Полиция ХМАО займется школьником, сделавшим сальто из окна дома - РИА Новости, 14.02.2024

Полиция ХМАО займется школьником, сделавшим сальто из окна дома

Югорские полицейские начали проверку после того, как подросток в Мегионе (ХМАО) выпрыгнул из окна пятого этажа, ребенок при этом не пострадал. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T15:53

2024-02-14T15:53

2024-02-14T15:53

происшествия

мегион

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Югорские полицейские начали проверку после того, как подросток в Мегионе (ХМАО) выпрыгнул из окна пятого этажа, ребенок при этом не пострадал. "Школьник не пострадал, полиция проводит проверку", – сказали РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД. На видео, опубликованном в местных соцсетях, подросток выпрыгивает из окна пятого этажа жилого дома, делая в воздухе двойное сальто. Когда он приземляется в сугроб, то встает на ноги и направляется к приятелю, который снимал трюк на камеру. Как добавили в полиции, причина, по которой подросток прыгнул из окна, неизвестна.

https://ria.ru/20240208/podzhog-1926204479.html

мегион

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происшествия, мегион, россия