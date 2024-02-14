https://ria.ru/20240214/politsiya-1927363531.html
Полиция ХМАО займется школьником, сделавшим сальто из окна дома
Полиция ХМАО займется школьником, сделавшим сальто из окна дома - РИА Новости, 14.02.2024
Полиция ХМАО займется школьником, сделавшим сальто из окна дома
Югорские полицейские начали проверку после того, как подросток в Мегионе (ХМАО) выпрыгнул из окна пятого этажа, ребенок при этом не пострадал. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T15:53
2024-02-14T15:53
2024-02-14T15:53
происшествия
мегион
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Югорские полицейские начали проверку после того, как подросток в Мегионе (ХМАО) выпрыгнул из окна пятого этажа, ребенок при этом не пострадал. "Школьник не пострадал, полиция проводит проверку", – сказали РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД. На видео, опубликованном в местных соцсетях, подросток выпрыгивает из окна пятого этажа жилого дома, делая в воздухе двойное сальто. Когда он приземляется в сугроб, то встает на ноги и направляется к приятелю, который снимал трюк на камеру. Как добавили в полиции, причина, по которой подросток прыгнул из окна, неизвестна.
https://ria.ru/20240208/podzhog-1926204479.html
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происшествия, мегион, россия
Происшествия, Мегион, Россия
Полиция ХМАО займется школьником, сделавшим сальто из окна дома
Полиция ХМАО займется подростком, сделавшим сальто из окна дома в Мегионе
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Югорские полицейские начали проверку после того, как подросток в Мегионе (ХМАО) выпрыгнул из окна пятого этажа, ребенок при этом не пострадал.
«
"Школьник не пострадал, полиция проводит проверку", – сказали РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.
На видео, опубликованном в местных соцсетях, подросток выпрыгивает из окна пятого этажа жилого дома, делая в воздухе двойное сальто. Когда он приземляется в сугроб, то встает на ноги и направляется к приятелю, который снимал трюк на камеру.
Как добавили в полиции, причина, по которой подросток прыгнул из окна, неизвестна.
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