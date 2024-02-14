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Подоляк заявил, что его родственники не служат в ФСБ

Подоляк заявил, что его родственники не служат в ФСБ - РИА Новости, 15.02.2024

Подоляк заявил, что его родственники не служат в ФСБ

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что у него есть родственники в России, но, по его словам, они не имеют отношения к ФСБ. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-14T19:46

2024-02-14T19:46

2024-02-15T03:02

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что у него есть родственники в России, но, по его словам, они не имеют отношения к ФСБ. "Не знаю на счет КГБ, ФСБ и так далее, конечно же нет. Если человеку 60 лет, мне 51, я должен нести ответственность за других людей? Люди в Советском Союзе выбрали жить в другой стране, и я не общаюсь с людьми, то есть я должен за них нести ответственность?" – заявил Подоляк в интервью YouTube-каналу бывшего журналиста "Эха Москвы" Александра Плющева*, отвечая на вопрос, правда ли, что его брат работает в ФСБ. Он отметил, что у многих украинцев в России есть родственники, но не факт, что они с ними общаются. "Мы можем смотреть по-разному на многие вещи и не общаться… К КГБ, ФСБ мои родственники никогда не относились", - добавил Подоляк.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента

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Кирилл Волков

россия, михаил подоляк, в мире, украина, ситуация в днр и лнр