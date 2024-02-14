https://ria.ru/20240214/podmoskove-1927387608.html

Родители более пяти тысяч новорожденных получили выплату в Подмосковье

Родители более пяти тысяч новорожденных получили выплату в Подмосковье - РИА Новости, 14.02.2024

Родители более пяти тысяч новорожденных получили выплату в Подмосковье

Денежную выплату в Подмосковье получили родители более чем 5 тысяч малышей, размер такой выплаты составляет 20 тысяч рублей, сообщила министр социального... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T17:16

2024-02-14T17:16

2024-02-14T17:16

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Денежную выплату в Подмосковье получили родители более чем 5 тысяч малышей, размер такой выплаты составляет 20 тысяч рублей, сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева. "С начала года в Подмосковье родители более чем 5 тысяч малышей получили денежную выплату на новорожденных. Ее размер составляет 20 тысяч рублей. Стоит отметить, что у мам всегда есть выбор — получить денежную поддержку или готовый набор "Я родился в Подмосковье" для новорожденного. В текущем году на данную меру поддержки предусмотрено 1,2 миллиарда рублей", - отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области. В Минсоцразвития дополнили, что набор мамы могут получить сразу в роддоме, а выплата будет начислена проактивно в течение 10 дней. Она положена на каждого новорожденного.

https://ria.ru/20240214/podmoskove-1927351638.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), людмила болатаева, дети