https://ria.ru/20240214/podmoskove-1927387608.html
Родители более пяти тысяч новорожденных получили выплату в Подмосковье
Родители более пяти тысяч новорожденных получили выплату в Подмосковье - РИА Новости, 14.02.2024
Родители более пяти тысяч новорожденных получили выплату в Подмосковье
Денежную выплату в Подмосковье получили родители более чем 5 тысяч малышей, размер такой выплаты составляет 20 тысяч рублей, сообщила министр социального... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:16
2024-02-14T17:16
2024-02-14T17:16
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Денежную выплату в Подмосковье получили родители более чем 5 тысяч малышей, размер такой выплаты составляет 20 тысяч рублей, сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева. "С начала года в Подмосковье родители более чем 5 тысяч малышей получили денежную выплату на новорожденных. Ее размер составляет 20 тысяч рублей. Стоит отметить, что у мам всегда есть выбор — получить денежную поддержку или готовый набор "Я родился в Подмосковье" для новорожденного. В текущем году на данную меру поддержки предусмотрено 1,2 миллиарда рублей", - отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области. В Минсоцразвития дополнили, что набор мамы могут получить сразу в роддоме, а выплата будет начислена проактивно в течение 10 дней. Она положена на каждого новорожденного.
https://ria.ru/20240214/podmoskove-1927351638.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), людмила болатаева, дети
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, Дети