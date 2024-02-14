https://ria.ru/20240214/podmoskove-1927351638.html

Около 60 тысяч беременных Подмосковья использовали индивидуальную медпомощь

Около 60 тысяч беременных Подмосковья использовали индивидуальную медпомощь - РИА Новости, 14.02.2024

Около 60 тысяч беременных Подмосковья использовали индивидуальную медпомощь

В Московской области почти 60 тысяч женщин воспользовались услугой индивидуального сопровождения беременности, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T15:06

2024-02-14T15:06

2024-02-14T15:06

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

беременность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793891097_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_95743396f34c19298bddb39c9997b763.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Московской области почти 60 тысяч женщин воспользовались услугой индивидуального сопровождения беременности, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В 2023 году в Подмосковье стартовал проект "Наша женская консультация". В рамках его реализации в области обновили внешний вид женских консультаций, внедрили новые услуги для беременных женщин, в том числе индивидуальное сопровождение беременных личным помощником. Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова отметила, что в период беременности важно, чтобы женщина могла получать медицинскую помощь в комфортных условиях и имела возможность задать волнующие ее вопросы специалисту. Он поможет записаться на прием, скрининг, консультации к врачам, в том числе узкопрофильным. "Кроме того, специалист расскажет о мероприятиях, которые могут посетить будущие родители – школах матерей, экскурсиях в перинатальные центры и роддома и многом другом. Пациентка сама может связаться с ним по телефону или написать в мессенджер. Всего за время реализации проекта уже почти 60 тысяч беременных воспользовались этой услугой", - сказала Стригункова, ее слова привели в пресс-службе. Там уточнили, что за женщиной закрепляют ответственного сотрудника в день постановки на учет по беременности. Для того, чтобы встать на учет по беременности женщине не нужно предварительно записываться на прием в женскую консультацию. Будет достаточно напрямую обратиться в кабинет женской консультации по первичной постановке на учет по месту проживания. Более подробную информацию о системе родовспоможения Подмосковья можно узнать на сайте "Стань мамой в Подмосковье". Также в регионе работает Единый call-центр системы родовспоможения региона "Стань мамой в Подмосковье". Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

https://ria.ru/20240208/podmoskove-1926141162.html

https://realty.ria.ru/20240214/raspredtsentr-1927345816.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова , беременность