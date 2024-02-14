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Около 60 тысяч беременных Подмосковья использовали индивидуальную медпомощь - РИА Новости, 14.02.2024
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Новости Подмосковья
 
15:06 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/podmoskove-1927351638.html
Около 60 тысяч беременных Подмосковья использовали индивидуальную медпомощь
Около 60 тысяч беременных Подмосковья использовали индивидуальную медпомощь - РИА Новости, 14.02.2024
Около 60 тысяч беременных Подмосковья использовали индивидуальную медпомощь
В Московской области почти 60 тысяч женщин воспользовались услугой индивидуального сопровождения беременности, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T15:06
2024-02-14T15:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
беременность
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Московской области почти 60 тысяч женщин воспользовались услугой индивидуального сопровождения беременности, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В 2023 году в Подмосковье стартовал проект "Наша женская консультация". В рамках его реализации в области обновили внешний вид женских консультаций, внедрили новые услуги для беременных женщин, в том числе индивидуальное сопровождение беременных личным помощником. Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова отметила, что в период беременности важно, чтобы женщина могла получать медицинскую помощь в комфортных условиях и имела возможность задать волнующие ее вопросы специалисту. Он поможет записаться на прием, скрининг, консультации к врачам, в том числе узкопрофильным. "Кроме того, специалист расскажет о мероприятиях, которые могут посетить будущие родители – школах матерей, экскурсиях в перинатальные центры и роддома и многом другом. Пациентка сама может связаться с ним по телефону или написать в мессенджер. Всего за время реализации проекта уже почти 60 тысяч беременных воспользовались этой услугой", - сказала Стригункова, ее слова привели в пресс-службе. Там уточнили, что за женщиной закрепляют ответственного сотрудника в день постановки на учет по беременности. Для того, чтобы встать на учет по беременности женщине не нужно предварительно записываться на прием в женскую консультацию. Будет достаточно напрямую обратиться в кабинет женской консультации по первичной постановке на учет по месту проживания. Более подробную информацию о системе родовспоможения Подмосковья можно узнать на сайте "Стань мамой в Подмосковье". Также в регионе работает Единый call-центр системы родовспоможения региона "Стань мамой в Подмосковье". Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.
https://ria.ru/20240208/podmoskove-1926141162.html
https://realty.ria.ru/20240214/raspredtsentr-1927345816.html
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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353
60
московская область (подмосковье), светлана стригункова , беременность
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , беременность

Около 60 тысяч беременных Подмосковья использовали индивидуальную медпомощь

© Фото : Минздрав Московской областиПервый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова
Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© Фото : Минздрав Московской области
Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Московской области почти 60 тысяч женщин воспользовались услугой индивидуального сопровождения беременности, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
В 2023 году в Подмосковье стартовал проект "Наша женская консультация". В рамках его реализации в области обновили внешний вид женских консультаций, внедрили новые услуги для беременных женщин, в том числе индивидуальное сопровождение беременных личным помощником.
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Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова отметила, что в период беременности важно, чтобы женщина могла получать медицинскую помощь в комфортных условиях и имела возможность задать волнующие ее вопросы специалисту. Он поможет записаться на прием, скрининг, консультации к врачам, в том числе узкопрофильным.
"Кроме того, специалист расскажет о мероприятиях, которые могут посетить будущие родители – школах матерей, экскурсиях в перинатальные центры и роддома и многом другом. Пациентка сама может связаться с ним по телефону или написать в мессенджер. Всего за время реализации проекта уже почти 60 тысяч беременных воспользовались этой услугой", - сказала Стригункова, ее слова привели в пресс-службе.
Там уточнили, что за женщиной закрепляют ответственного сотрудника в день постановки на учет по беременности. Для того, чтобы встать на учет по беременности женщине не нужно предварительно записываться на прием в женскую консультацию. Будет достаточно напрямую обратиться в кабинет женской консультации по первичной постановке на учет по месту проживания.
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Более подробную информацию о системе родовспоможения Подмосковья можно узнать на сайте "Стань мамой в Подмосковье". Также в регионе работает Единый call-центр системы родовспоможения региона "Стань мамой в Подмосковье". Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригунковабеременность
 
 
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