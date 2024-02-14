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Аналитики раскрыли, что чаще всего дарят на День всех влюбленных

Аналитики раскрыли, что чаще всего дарят на День всех влюбленных - РИА Новости, 14.02.2024

Аналитики раскрыли, что чаще всего дарят на День всех влюбленных

Влюбленные по всему миру отмечают сегодня День святого Валентина. В России этот праздник хоть и не относится к традиционным, оставлять вторую половинку совсем... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T02:39

2024-02-14T02:39

2024-02-14T02:39

общество

россия

день святого валентина

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Влюбленные по всему миру отмечают сегодня День святого Валентина. В России этот праздник хоть и не относится к традиционным, оставлять вторую половинку совсем без внимания чаще всего не принято - обычно любимым дарят цветы, украшения и шоколад, выяснили для РИА Новости аналитики "МТС Банка" и ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". Какие товары особенно популярны перед праздником, аналитики "МТС Банка" установили, изучив обезличенные данные по картам за январь-февраль 2022 и 2023 года. А специалисты "Чек Индекса" определили, как по ним изменился средний чек, проанализировав данные с 1 по 5 февраля этого и прошлого года. ЧТО ЧАЩЕ ВСЕГО ДАРЯТОдин из главных традиционных символов 14 февраля – красная роза или букет цветов, спрос на них перед праздником из года в год увеличивается в 2 раза по сравнению со средним значением января. Также в качестве подарка россияне выбирают украшения: интерес к ним растет перед праздником на 18%. В этом году эти подарки обойдутся в среднем в 1478 рублей и 8894 рубля соответственно. Но есть и менее очевидные знаки внимания: число транзакций в книжных магазинах на покупку книг, открыток и валентинок в преддверии праздника влюбленных обычно увеличивается на 14%, фотосессии покупают на треть чаще. На эти презенты в этом году придется в среднем потратить соответственно 580 и 2070 рублей. Однако в этом году популярность одного из главных олицетворений Дня всех влюбленных - валентинки - сильно ниже обычного: число покупок снизилось на 33% в годовом выражении, при этом средний чек на них сейчас на 2% выше - 130 рублей. А вот популярность остальных подарков в этом году только возросла: цветочные букеты покупают на 16% чаще, шоколад - на 6%, ювелирные украшения - на 8%, а парфюм - на 8%. КАК ГОТОВЯТСЯ К СВИДАНИЮВ целом россиян нельзя назвать чересчур любвеобильными. Как выяснили для РИА Новости аналитики кошелька "ЮMoney", опросив 1500 респондентов, большинство наших сограждан (55%) вообще не ходят на свидания. По 22% опрошенных ходят раз в неделю или несколько раз в месяц, еще 10% - раз в полгода, а 7% - один-два раза в несколько месяцев. Еще 6% опрошенных ходят на свидания только по праздникам. Большинство мужчин и женщин готовится к свиданиям, но у 31% мужчин и 29% женщин ритуалы по уходу за собой зависят от партнера. В целом мужчины готовятся к романтичным встречам попроще: в барбершоп ходят лишь 14%, тогда как среди женщин салон красоты посещают 38%. На неделе, предшествующей празднику, обычно наблюдается рост транзакций в барбершопах, парикмахерских и салонах красоты на 20%, а также в СПА-салонах – на 17%. Интерес к этим услугам в этом году уже на 13% выше прошлогоднего. При этом, по данным компаний, поход в салон красоты будет стоить 1485 рублей, а в СПА-салон - 2950 рублей.

https://ria.ru/20240213/prazdnik-1926992780.html

https://ria.ru/20240213/svidaniya-1926992199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, день святого валентина