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В Запорожской области группа украинских военных сдалась в плен - РИА Новости, 14.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:43 14.02.2024 (обновлено: 16:31 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/plennye-1927344322.html
В Запорожской области группа украинских военных сдалась в плен
В Запорожской области группа украинских военных сдалась в плен - РИА Новости, 14.02.2024
В Запорожской области группа украинских военных сдалась в плен
На линии фронта в Запорожской области сдалась в плен группа украинских солдат, сообщил РИА Новости глава регионального общественного движения "Мы — вместе с... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T14:43
2024-02-14T16:31
специальная военная операция на украине
запорожская область
украина
токмак
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости. На линии фронта в Запорожской области сдалась в плен группа украинских солдат, сообщил РИА Новости глава регионального общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов."Согласно поступившей оперативной информации, наши бойцы взяли в плен группу украинских солдат под Работино. Те сдались без единого выстрела", — сказал он.По словам Рогова, украинское командование отправило солдат на позиции, которые к этому времени уже были взяты и находились под контролем российских военных.Он уточнил, что солдат противника подпустили к позициям, после чего те добровольно сдались.С прошлого года у небольшого села Работино в Запорожской области идут ожесточенные бои. На этом участке фронта Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за окрестности Работино, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.
https://ria.ru/20240212/vsu-1926820521.html
https://ria.ru/20240214/ssha-1927340843.html
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запорожская область, украина, токмак, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Украина, Токмак, Владимир Рогов
В Запорожской области группа украинских военных сдалась в плен

В Запорожской области группа бойцов ВСУ сдалась в плен без единого выстрела

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости. На линии фронта в Запорожской области сдалась в плен группа украинских солдат, сообщил РИА Новости глава регионального общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Согласно поступившей оперативной информации, наши бойцы взяли в плен группу украинских солдат под Работино. Те сдались без единого выстрела", — сказал он.
По словам Рогова, украинское командование отправило солдат на позиции, которые к этому времени уже были взяты и находились под контролем российских военных.
Он уточнил, что солдат противника подпустили к позициям, после чего те добровольно сдались.
Украинские военнослужащие перевозят носилки с погибшим - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Украинский пленный раскрыл страшные подробности о командирах ВСУ
12 февраля, 12:24
С прошлого года у небольшого села Работино в Запорожской области идут ожесточенные бои. На этом участке фронта Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за окрестности Работино, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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Вчера, 14:33
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьУкраинаТокмакВладимир Рогов
 
 
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