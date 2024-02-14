https://ria.ru/20240214/plennye-1927344322.html
В Запорожской области группа украинских военных сдалась в плен
В Запорожской области группа украинских военных сдалась в плен - РИА Новости, 14.02.2024
В Запорожской области группа украинских военных сдалась в плен
На линии фронта в Запорожской области сдалась в плен группа украинских солдат, сообщил РИА Новости глава регионального общественного движения "Мы — вместе с... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T14:43
2024-02-14T14:43
2024-02-14T16:31
специальная военная операция на украине
запорожская область
украина
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости. На линии фронта в Запорожской области сдалась в плен группа украинских солдат, сообщил РИА Новости глава регионального общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов."Согласно поступившей оперативной информации, наши бойцы взяли в плен группу украинских солдат под Работино. Те сдались без единого выстрела", — сказал он.По словам Рогова, украинское командование отправило солдат на позиции, которые к этому времени уже были взяты и находились под контролем российских военных.Он уточнил, что солдат противника подпустили к позициям, после чего те добровольно сдались.С прошлого года у небольшого села Работино в Запорожской области идут ожесточенные бои. На этом участке фронта Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за окрестности Работино, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.
https://ria.ru/20240212/vsu-1926820521.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, украина, токмак, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Украина, Токмак, Владимир Рогов
В Запорожской области группа украинских военных сдалась в плен
В Запорожской области группа бойцов ВСУ сдалась в плен без единого выстрела
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости. На линии фронта в Запорожской области сдалась в плен группа украинских солдат, сообщил РИА Новости глава регионального общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.
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"Согласно поступившей оперативной информации, наши бойцы взяли в плен группу украинских солдат под Работино. Те сдались без единого выстрела", — сказал он.
По словам Рогова, украинское командование отправило солдат на позиции, которые к этому времени уже были взяты и находились под контролем российских военных.
Он уточнил, что солдат противника подпустили к позициям, после чего те добровольно сдались.
Украинский пленный раскрыл страшные подробности о командирах ВСУ
С прошлого года у небольшого села Работино в Запорожской области идут ожесточенные бои. На этом участке фронта Украина
ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за окрестности Работино, чтобы открыть себе дорогу на Токмак
.
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