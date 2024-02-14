https://ria.ru/20240214/plennye-1927344322.html

В Запорожской области группа украинских военных сдалась в плен

В Запорожской области группа украинских военных сдалась в плен - РИА Новости, 14.02.2024

В Запорожской области группа украинских военных сдалась в плен

На линии фронта в Запорожской области сдалась в плен группа украинских солдат, сообщил РИА Новости глава регионального общественного движения "Мы — вместе с... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T14:43

2024-02-14T14:43

2024-02-14T16:31

специальная военная операция на украине

запорожская область

украина

токмак

владимир рогов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_949ed08bf0e3a98394f8e12307c4b2d0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости. На линии фронта в Запорожской области сдалась в плен группа украинских солдат, сообщил РИА Новости глава регионального общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов."Согласно поступившей оперативной информации, наши бойцы взяли в плен группу украинских солдат под Работино. Те сдались без единого выстрела", — сказал он.По словам Рогова, украинское командование отправило солдат на позиции, которые к этому времени уже были взяты и находились под контролем российских военных.Он уточнил, что солдат противника подпустили к позициям, после чего те добровольно сдались.С прошлого года у небольшого села Работино в Запорожской области идут ожесточенные бои. На этом участке фронта Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за окрестности Работино, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.

https://ria.ru/20240212/vsu-1926820521.html

https://ria.ru/20240214/ssha-1927340843.html

запорожская область

украина

токмак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, украина, токмак, владимир рогов